Thủ tướng chỉ đạo xử lý vụ điểm Toán ở Tuyên Quang "không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không bỏ lọt"

Cuối buổi chiều 15-7, tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang về tình hình thực hiện kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng thực hiện nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chỉ đạo về vụ việc gian lận thi cử trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang. Ảnh: THANH HOA

Tại buổi làm việc, Thủ tướng khẳng định, vụ việc xảy ra tại Trường THPT chuyên Tuyên Quang có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, tác động tiêu cực đến tính nghiêm minh, công bằng của kỳ thi cũng như niềm tin của xã hội và người dân.

Để có cơ sở xử lý vụ việc một cách khách quan, nghiêm minh, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan chức năng phải bảo đảm các nguyên tắc: xác minh đầy đủ, khách quan bản chất của vụ việc; bảo đảm công bằng, công khai theo đúng quy định của pháp luật; xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân vi phạm dựa trên đúng tính chất vi phạm; đề xuất phương án xử lý theo đúng quy chế, bảo đảm tính nhân văn trong giáo dục, quyền lợi chính đáng của học sinh, đồng thời giữ nguyên kỷ cương và sự công bằng.

Thủ tướng giao Bộ GD-ĐT, Bộ Công an cùng UBND tỉnh Tuyên Quang chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo. Thủ tướng cũng nhấn mạnh, trong quá trình chờ kết luận chính thức, người dân cần tin tưởng vào sự công tâm, trách nhiệm của cơ quan điều tra.

Bộ Công an được giao tiếp tục chỉ đạo Công an tỉnh Tuyên Quang tập trung làm rõ các hành vi vi phạm, yêu cầu đặt ra là phải xác định rõ bản chất vi phạm để xử lý nghiêm, đề xuất phương án xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm với tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không bỏ lọt"; các trường hợp có liên quan cũng phải thực hiện kiểm điểm nghiêm túc.

Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Tuyên Quang có trách nhiệm chỉ đạo sát sao tình hình, không để phát sinh thêm tiêu cực trên địa bàn; chủ động cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác cho dư luận, đồng thời nghiêm túc nhận thiếu sót trong công tác tổ chức. Sau khi có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng, UBND tỉnh phối hợp đề xuất phương án xử lý lên Bộ GD-ĐT.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh khẳng định sẽ nghiêm túc rút kinh nghiệm sau vụ việc. Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang cho biết, Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh Tuyên Quang đã quyết định đưa vụ việc vào diện theo dõi, chỉ đạo. Hiện tỉnh Tuyên Quang cũng đã chỉ đạo các cơ quan của Đảng, các cơ quan của khối nội chính phối hợp với cơ quan công an, cơ quan của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh để tập trung xử lý vụ việc. Tiếp thu ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, ban chỉ đạo sẽ họp, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy để có những giải pháp lãnh đạo quyết liệt, sâu sát hơn trong thời gian tới.

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LÂM NGUYÊN - THANH HOA