TP Hồ Chí Minh: Khảo sát nhu cầu mượn sách giáo khoa cho năm học mới

TPHCM đang thực hiện khảo sát phụ huynh học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 trên địa bàn về nhu cầu mượn sách giáo khoa (SGK) cho năm học mới 2026-2027, kéo dài đến hết ngày 19-7. Theo chính sách của thành phố, từ năm học tới đây, toàn bộ học sinh thuộc nhóm yếu thế sẽ được cấp mới; riêng học sinh các lớp 1, 6, 10 được mượn miễn phí SGK.

Khảo sát khi nhận hồ sơ nhập học

Tại Trường Tiểu học Trần Khánh Dư (phường Tân Định), Hiệu trưởng Lê Thị Thu Hằng cho biết, nhà trường khảo sát theo hình thức trực tuyến. Giáo viên chủ nhiệm các lớp tạo đường link với hai lựa chọn “đăng ký mượn SGK” và “không có nhu cầu mượn SGK” cho phụ huynh bình chọn. Các lớp sẽ kết thúc khảo sát vào ngày 17-7, sau đó tổng hợp và gửi về Sở GD-ĐT. Theo cô Lê Thị Thu Hằng, năm nay, việc rà soát lại các nhóm đối tượng học sinh yếu thế là cần thiết để chính sách phát huy đầy đủ tính nhân văn, hỗ trợ kịp thời học sinh yếu thế.

Phụ huynh chọn mua sách giáo khoa tại một nhà sách ở TPHCM. ẢNH: HOÀNG HÙNG

Ở cấp THCS, thầy Đinh Phú Cường, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Luông (phường Bình Phú), thông tin, hiện nay trường đang trong giai đoạn tiếp nhận hồ sơ nhập học đối với học sinh lớp 6. Để kịp tiến độ khảo sát chung của thành phố, trường kết hợp nhận hồ sơ nhập học và đăng ký mượn SGK đối với toàn bộ phụ huynh học sinh khối 6. Để thuận tiện trong công tác rà soát và quản lý học sinh, trường phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Phú tổng hợp danh sách học sinh thuộc diện chính sách để hỗ trợ toàn bộ sách vở, đồ dùng học tập, trong đó có SGK.

Riêng đối với cấp THPT, thầy Đỗ Đình Đảo, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ (phường Xóm Chiếu), cho hay, đặc thù chương trình học của cấp THPT là ngoài 8 môn học bắt buộc, học sinh lựa chọn thêm 4 môn tự chọn nên hiện nay các trường đang trong giai đoạn xếp lớp tương ứng với các nhóm môn lựa chọn của học sinh.

Tập trung nhóm đối tượng học sinh yếu thế

Kết quả khảo sát bước đầu cho thấy, nhiều phụ huynh có con học lớp 1 không đăng ký mượn SGK. Chị Đỗ Linh Nga, phụ huynh có con năm nay vào lớp 1, Trường Tiểu học Hồng Hà (phường Gia Định), bày tỏ, học sinh lớp 1 các em học dựa nhiều vào hình ảnh trực quan sinh động, thói quen viết, vẽ vào SGK là không tránh khỏi nên khó đáp ứng yêu cầu bảo quản khi đăng ký mượn miễn phí SGK. Tương tự, ở các cấp học lớn hơn là THCS và THPT, nhu cầu mượn SGK tập trung ở các nhóm đối tượng học sinh yếu thế.

Từ năm học 2027-2028, mỗi năm học ngân sách sẽ cấp bù 5% số lượng SGK đang sử dụng để thay thế sách hư hỏng trong năm học trước. Tổng kinh phí thực hiện việc cung cấp miễn phí SGK, tài liệu giáo dục địa phương, tài liệu quốc phòng an ninh sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn TPHCM không vượt quá 160 tỷ đồng cho mỗi năm học.

Thầy Đỗ Đình Đảo đánh giá, chính sách miễn phí SGK là bước tiến lớn trong việc bảo đảm quyền được học tập của tất cả học sinh, góp phần thực hiện mục tiêu công bằng giáo dục và giảm áp lực tài chính cho các gia đình học sinh. Tuy nhiên, với điều kiện cơ sở vật chất và nhân lực hiện có ở các trường học, việc triển khai sẽ thuận lợi trong năm học đầu tiên. Ở những năm sau đó, khi thực hiện lộ trình cuốn chiếu mượn SGK ở tất cả khối lớp, công tác lưu trữ, bảo quản và luân chuyển SGK đòi hỏi yêu cầu về kho lưu trữ, giá kệ... Do đó, các trường kiến nghị có thêm hướng dẫn của cơ quan quản lý để công tác triển khai đạt hiệu quả, tránh lãng phí.

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THU TÂM