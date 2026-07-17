TPHCM: Đề xuất cho học sinh phổ thông mượn - trả sách giáo khoa

Sở GD-ĐT TPHCM vừa có đề xuất gửi các sở, ngành, đơn vị liên quan nhằm lấy ý kiến về việc thực hiện chính sách miễn phí sách giáo khoa (SGK) cho tất cả học sinh từ năm học 2026-2027 theo hình thức mượn - trả.

Học sinh Trường Tiểu học Trần Khánh Dư (phường Tân Định) đọc sách tại thư viện nhà trường

Theo đó, thay cho chủ trương cấp mới SGK cho học sinh yếu thế và mượn miễn phí SGK đối với học sinh lớp 1, 6, 10, Sở GD-ĐT TPHCM đề xuất cho toàn bộ học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 tại các cơ sở giáo dục công lập và ngoài công lập đều được hưởng chính sách miễn phí SGK theo hình thức mượn - trả.

Chính sách cũng áp dụng đối với học viên chương trình giáo dục thường xuyên cấp THCS, THPT và chương trình xóa mù chữ.

Nếu đề xuất được thông qua, Sở GD-ĐT sẽ chủ trì, phối hợp với các địa phương tổng hợp nhu cầu SGK trên toàn thành phố, trình UBND TPHCM phê duyệt kế hoạch dự báo nhu cầu trước ngày 30-10 hàng năm. Đây sẽ là cơ sở để lập dự toán ngân sách nhà nước cho các năm học tiếp theo.

Các cơ sở giáo dục có trách nhiệm tổ chức cho học sinh mượn SGK tại thư viện trường vào đầu năm học hoặc đầu mỗi học kỳ, bảo đảm hoàn tất việc bàn giao chậm nhất 15 ngày trước ngày khai giảng.

Học sinh có trách nhiệm hoàn trả đầy đủ SGK đã mượn cho thư viện nhà trường trong thời hạn không quá 15 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc năm học hoặc tại thời điểm làm thủ tục chuyển trường, thôi học.

Nếu phương án được thông qua, Sở GD-ĐT sẽ chủ trì điều phối việc luân chuyển SGK giữa các thư viện trường học cùng cấp trên địa bàn thông qua cơ chế liên thông, nhằm tối ưu hiệu quả sử dụng tài sản công trước khi phê duyệt phương án mua sắm mới.

Ngân sách nhà nước sẽ bố trí kinh phí mua sắm bổ sung hằng năm trong dự toán chi thường xuyên để thay thế kịp thời số SGK hư hỏng do hao mòn tự nhiên trong quá trình sử dụng, đồng thời cho phép mua sắm dự phòng với số lượng không vượt quá 10% tổng nhu cầu thực tế.

THU TÂM