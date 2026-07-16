PGS.TS.BS Nguyễn Minh Phương làm Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

PGS.TS.BS Nguyễn Minh Phương trở thành nữ Hiệu trưởng đầu tiên của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ sau hơn 47 năm hình thành và phát triển.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan (phải) trao quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng

﻿Trường Đại hojc Y dược Cần Thơ cho PGS.TS.BS Nguyễn Minh Phương

Chiều 16-7, tại TP Cần Thơ, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Y tế về việc bổ nhiệm Hiệu trưởng nhà trường.

Tham dự lễ công bố có các đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Y tế; đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ cùng đông đảo các thầy cô giáo và sinh viên.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã công bố Quyết định số 2026/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế (ngày 6-7-2026), về việc bổ nhiệm PGS.TS.BS Nguyễn Minh Phương, Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, nhiệm kỳ 5 năm kể từ ngày quyết định có hiệu lực. Bà là nữ Hiệu trưởng đầu tiên của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ sau hơn 47 năm hình thành và phát triển.

PGS.TS.BS Nguyễn Minh Phương có hơn 26 năm công tác tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, từng đảm nhiệm nhiều vị trí như: Trưởng phòng Đào tạo Đại học, Phó Hiệu trưởng, Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch Hội đồng trường; đồng thời PGS.TS.BS Nguyễn Minh Phương là đại biểu Quốc hội khóa XIII, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP Cần Thơ (nhiệm kỳ 2025-2030), đại biểu HĐND TP Cần Thơ (nhiệm kỳ 2026- 2031).

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ hiện đào tạo hơn 11.000 sinh viên và trên 4.000 học viên sau đại học với 14 ngành đào tạo trình độ đại học, 90 chuyên ngành sau đại học cùng hơn 100 chương trình đào tạo cập nhật kiến thức liên tục cho nhân viên y tế. Đến nay, Trường đã đào tạo hơn 35.000 cán bộ y tế trình độ đại học và sau đại học, nhiều người đang giữ vị trí chủ chốt tại các bệnh viện, trường đại học và cơ sở y tế trên cả nước.

TUẤN QUANG