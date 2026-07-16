Báo SGGP và Viện Phương Nam hợp tác phát triển nguồn nhân lực và ứng dụng công nghệ số

Sáng 16-7, tại TPHCM, Báo Sài Gòn Giải Phóng (SGGP) và Viện Phát triển nguồn lực xã hội Phương Nam (Viện Phương Nam) đã tổ chức Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác. Đây là sự kiện không chỉ xác lập một khuôn khổ hợp tác, mà còn mở ra cơ hội kết nối giữa hoạt động báo chí – truyền thông với giáo dục, khoa học và phát triển nguồn lực.

Tham dự Lễ ký kết có bà Bùi Thị Hồng Sương, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP; ông Nguyễn Khắc Cường, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP; bà Nguyễn Thị Xuân Vy -Viện trưởng Viện Phương Nam; các chuyên gia: GS.TS. Nguyễn Văn Phước, Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Khoa học Viện Phương Nam, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TPHCM; GS.TS. Nguyễn Văn Tuấn, Giáo sư xuất sắc của Đại học Công nghệ Sydney, Viện sĩ Viện Hàn lâm Y học và Sức khỏe Australia; PGS.TS. Đặng Thiện Ngôn, Trưởng ban Đối ngoại, Hội đồng Cố vấn Khoa học Viện Phương Nam; TS. Nguyễn Văn Lâm, Thành viên Hội đồng Cố vấn Khoa học Viện Phương Nam.

Phó Tổng biên tập Báo SGGP Bùi Thị Hồng Sương (thứ ba từ phải vào) và Viện trưởng Viện Phương Nam Nguyễn Thị Xuân Vy trao Bản ghi nhớ hợp tác tại lễ ký kết. Ảnh: VIỆT NGA

Theo thỏa thuận, hai đơn vị sẽ tập trung vào 4 nhóm nội dung trọng tâm: Khai thác tiềm năng về cơ sở vật chất, con người và kinh nghiệm phục vụ công tác bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn; Huy động nguồn lực thực hiện công tác truyền thông và quảng cáo; Phối hợp tổ chức các lớp học, khóa tập huấn về công nghệ; Tăng cường thông tin quảng bá hình ảnh thương hiệu.

Việc ký kết không chỉ dừng lại ở các nội dung đào tạo chuyên môn mà còn mở rộng sang các hoạt động “sau mặt báo” như tổ chức sự kiện, hướng nghiệp và tạo môi trường thực tập thực tế cho sinh viên ngành truyền thông. Những kế hoạch chi tiết sẽ được hai bên cụ thể hóa theo từng giai đoạn, đảm bảo tính thiết thực và đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển nguồn lực của TPHCM cũng như cả nước.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm sau Lễ ký kết Hợp tác tại Báo Sài Gòn Giải Phóng ngày 16-7. Ảnh: VIỆT NGA

Phát biểu tại buổi lễ, bà Bùi Thị Hồng Sương, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP nhấn mạnh, với vai trò là cơ quan báo chí chính trị chủ lực của TPHCM cũng như cả nước, Báo SGGP đang quyết liệt thực hiện sắp xếp bộ máy, cải tiến quy trình xuất bản để nâng cao chất lượng nội dung và tính cạnh tranh. Việc hình thành Bộ phận Nghiên cứu phát triển - Đào tạo trực thuộc Tòa soạn là minh chứng cho quyết tâm nắm bắt công nghệ số tiên tiến và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào tác nghiệp đa phương tiện. “Chúng tôi mong thông qua thỏa thuận này, các chuyên gia của viện sẽ trực tiếp chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho các cơ quan truyền thông, đồng thời giúp đội ngũ phóng viên đổi mới quy trình sản xuất và tương tác hiệu quả với độc giả ở mọi lứa tuổi trong cả nước,” bà Hồng Sương kỳ vọng.

Bà Bùi Thị Hồng Sương, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP phát biểu về định hướng và kỳ vọng đối với chương trình hợp tác giữa hai đơn vị tại chương trình. Ảnh: VIỆT NGA

Bà Nguyễn Thị Xuân Vy, Viện trưởng Viện Phương Nam khẳng định việc thiết lập quan hệ với Báo SGGP là một dấu mốc quan trọng, mở đầu cho chặng đường hợp tác lâu dài, bền vững và cùng phát triển. Bà tin tưởng rằng, với tính chuyên nghiệp cùng với năng lực truyền thông, sự am hiểu đời sống xã hội và sức lan tỏa của Báo SGGP, kết hợp với nguồn lực của Viện Phương Nam - hai bên sẽ từng bước hình thành những chương trình hợp tác có chiều sâu, có tính kế thừa và tạo được dấu ấn tích cực trong xã hội. Bà mong cùng Báo SGGP đồng hành, triển khai trong thời gian tới.

Phó Tổng Biên tập Báo SGGP Bùi Thị Hồng Sương trao tặng Bản đồ đơn vị Hành chính cấp tỉnh Việt Nam cho bà Nguyễn Thị Xuân Vy, Viện trưởng Viện Phương Nam. Ảnh: VIỆT NGA

Dịp này, Phó Tổng biên tập Báo SGGP Bùi Thị Hồng Sương cũng trao tặng Bản đồ đơn vị Hành chính cấp tỉnh Việt Nam và Bản đồ Hành chính cấp xã của TPHCM năm 2025 khổ lớn (70x100cm, in ép gỗ, khung inox) cho Viện Phương Nam.

Bà Bùi Thị Hồng Sương, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP tặng Viện Phương Nam Bản đồ đơn vị Hành chính cấp xã của TPHCM năm 2025 tại Lễ ký kết hợp tác. Ảnh: VIỆT NGA

Phó Tổng biên tập Báo SGGP Bà Bùi Thị Hồng Sương và bà Nguyễn Thị Xuân Vy, Viện trưởng Viện Phương Nam chụp ảnh lưu niệm tại chương trình. Ảnh: VIỆT NGA

VIỆT NGA