Xử nghiêm việc “phù phép” rau không rõ nguồn gốc thành rau sạch để đưa vào trường học

Ngày 19-9, bà Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, các cơ quan chức năng đang xác minh, làm rõ thông tin “phù phép” rau không rõ nguồn gốc thành rau sạch đưa vào trường học, để xử lý theo quy định.

Qua sự việc, lãnh đạo TP Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị, địa phương tăng cường kiểm tra thường xuyên và đột xuất đối với các đơn vị được lựa chọn cung cấp nguyên liệu, suất ăn phục vụ các bữa ăn bán trú cho học sinh trên địa bàn quản lý; giám sát đánh giá việc tổ chức các bữa ăn.

Trường hợp phát hiện vi phạm, các đơn vị cần tạm dừng ngay việc cung cấp suất ăn, thực phẩm nguyên liệu chế biến của các đơn vị cung cấp; đồng thời, tổ chức lựa chọn kịp thời đơn vị đáp ứng các điều kiện thay thế; xem xét, xử lý trách nhiệm hiệu trưởng các trường trên địa bàn quản lý nếu để xảy ra vi phạm.

Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội, chủ tịch UBND các phường, xã chịu trách nhiệm toàn diện nếu để xảy ra vi phạm về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm bếp ăn trường học thuộc địa bàn quản lý.

Nhiều loại rau xanh trôi nổi được "phù phép" thành rau sạch

Hiện nay, trên địa bàn Hà Nội có gần 2.200 trường công lập có tổ chức cho học sinh ăn bán trú. Ba hình thức được các trường áp dụng gồm tự nấu (chủ yếu ở khối trường mầm non), liên kết với đơn vị để tổ chức nấu; cung cấp suất ăn sẵn.

Trước sự việc trên, Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu các trường học của thành phố tăng cường quản lý bếp ăn tập thể, suất ăn học đường. Đặc biệt, lưu ý các đơn vị phải bảo đảm 100% thực phẩm có hợp đồng, hóa đơn, chứng từ hợp pháp; ghi rõ nguồn gốc, xuất xứ; chỉ nhập thực phẩm từ các cơ sở có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc cơ sở sản xuất kinh doanh được công bố sản phẩm theo quy định, tuyệt đối không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc, hết hạn, biến chất.

Cùng ngày, đại diện UBND xã Sơn Đồng cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin liên quan đến Công ty TNHH Sản xuất thương mại và dịch vụ Liên Anh cung cấp rau không an toàn thực phẩm được "phù phép" thành rau sạch để cung cấp cho trường học, chính quyền địa phương đã phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra hoạt động của doanh nghiệp này.

Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra không ghi nhận hoạt động sản xuất, do công ty thường hoạt động vào buổi đêm và đoàn kiểm tra xã không có chức năng làm việc ban đêm. Công ty đã xuất trình đầy đủ hồ sơ, giấy phép do cơ quan có thẩm quyền cấp và hiện chưa ghi nhận vi phạm cụ thể nào để kết luận.

MINH KHANG