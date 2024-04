Xử phạt 155 trường hợp dừng, đậu trên đường dẫn cao tốc TPHCM – Trung Lương

Ngày 27-12-2023, Báo SGGP đã có bài viết phản ánh vấn đề xe khách ngang nhiên đón, trả khách tại nút giao đường dẫn vào cao tốc TPHCM - Trung Lương và Quốc lộ 62 (thuộc xã Lợi Bình Nhơn, TP Tân An, Long An), người dân lấn chiếm hành lang an toàn đường dẫn cao tốc TPHCM - Trung Lương làm nơi kinh doanh… dẫn đến nhiều vụ va quẹt giao thông.