Xử phạt tài xế hai xe ba gác "hợp tác" cùng chở bó thép quá khổ

Từ hình ảnh người dân cung cấp, lực lượng CSGT đã mời làm việc và tiến hành lập biên bản xử phạt 2 tài xế cùng chở một bó thép dài trên quốc lộ 51 gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Hai xe ba gác chở hàng quá kích cỡ, gây mất an toàn trên tuyến quốc lộ 51. Ảnh do người dân cung cấp

Ngày 2-12, Trạm CSGT Ngã ba Thái Lan (Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai) đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với 2 người điều khiển xe ba gác chở thép chạy trên quốc lộ 51, đoạn qua phường Phước Tân.

Trước đó, chiều 29-11, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai tiếp nhận clip do người dân cung cấp ghi lại hình ảnh 2 xe ba gác cùng "hợp tác" chở 1 bó thép dài lưu thông trên tuyến quốc lộ 51 tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Hai tài xế xe ba gác bị mời lên làm việc, lập biên bản xử phạt

Ngay sau khi nhận thông tin, Trạm CSGT Ngã ba Thái Lan tiến hành xác minh và yêu cầu 2 tài xế đến làm việc. Tại cơ quan chức năng, anh T.V.H. (37 tuổi, trú tỉnh Nghệ An, lái xe biển số 59G1-229.xx) và ông N.H.N. (63 tuổi, trú tỉnh Đồng Nai, lái xe biển số 60Y1-36xx) đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Căn cứ quy định của pháp luật, Trạm CSGT Ngã ba Thái Lan đã lập biên bản xử phạt 2 tài xế với các lỗi: Điều khiển xe vận chuyển hàng hóa mà sắp xếp, chằng buộc không bảo đảm an toàn hoặc gây nguy hiểm cho người, phương tiện tham gia giao thông; chở hành lý, hàng hóa vượt quá khổ giới hạn cho phép của xe.

PHÚ NGÂN