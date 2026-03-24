Xuất hiện cặp nhung nai "siêu khủng" trị giá hàng trăm triệu đồng

Một gia đình trú tại xã Quỳnh Văn (tỉnh Nghệ An) có 2 con nai cho thu hoạch cặp lộc nhung “siêu khủng”, mang lại tổng giá trị hàng trăm triệu đồng.

Con nai có cặp lộc nhung nặng 13,4kg
Con nai có cặp lộc nhung nặng 13,4kg
Video: 2 con nai cho cặp lộc nhung siêu khủng

Chiều 24-3, anh Nguyễn Cảnh Sinh (sinh năm 1994, trú thôn 13 Quỳnh Tân, xã Quỳnh Văn, tỉnh Nghệ An) cho biết, gia đình anh đã tiến hành thu hoạch một cặp lộc nhung nai có tổng cân nặng 13,4kg, chiều dài khoảng 70cm, bán cho khách hàng ở tỉnh Hà Tĩnh với giá trị 107 triệu đồng.

Con nai trước khi thu hoạch cặp lộc nhung nặng 13,4kg
Nhiều người dân đến chứng kiến thu hoạch cặp nhung

Theo anh Sinh, trang trại hiện chăn nuôi gần 100 con hươu và nai. Con nai cho thu hoạch cặp lộc nhung “siêu khủng" lần này có tổng cân nặng khoảng 250kg, được mua với giá khoảng 390 triệu đồng cách đây 3 năm, thời điểm đó nai mới 6 tuổi.

Người dân thu hoạch cặp nhung nai

Từ khi đưa về trang trại để chăm sóc đến nay, con nai này đã trải qua tổng cộng 3 mùa thu hoạch lộc nhung và trọng lượng, kích thước tăng dần theo từng năm.

Cặp lộc nhung 13,4kg
Trước đó, vào ngày 13-2-2026, một con nai khác của gia đình anh Sinh có cân nặng khoảng 220kg cũng đã cho thu hoạch cặp lộc nhung nặng 16,7kg, bán cho khách hàng ở tỉnh Hà Tĩnh với giá trị 125 triệu đồng.

Con nai cho cặp lộc nhung nặng 16,7kg
Cặp lộc nhung nặng 16,7kg
Tin liên quan
DƯƠNG QUANG

