TPHCM: Thông tin dữ liệu đăng ký nhiều xe không đúng với dữ liệu cư trú

Từ ngày 8-10 đến nay, Công an TPHCM đã thu thập thông tin trên 205.000 xe, số hóa được hơn 76.000 hồ sơ.
Cụ thể, Phòng CSGT - Công an TPHCM phối hợp công an cơ sở đến từng hộ dân, khu dân cư, nhà trọ để thu thập, xác minh thông tin phương tiện. Lực lượng chức năng cũng hướng dẫn người dân kê khai lại dữ liệu xe và địa chỉ cư trú của chủ xe; đối chiếu dữ liệu giữa hệ thống đăng ký, quản lý xe và thông tin thực tế về phương tiện.
Quá trình triển khai, lực lượng công an ghi nhận nhiều trường hợp phương tiện có thông tin không trùng khớp giữa dữ liệu đăng ký và dữ liệu cư trú.
Chủ xe đã thay đổi chỗ ở, chuyển quyền sở hữu nhưng chưa làm thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe và sang tên xe hoặc phương tiện không còn tồn tại.
Việc rà soát, đối chiếu thực địa giúp loại bỏ những dữ liệu “rác”, những trường hợp có sai sót, trùng lặp, hoặc chưa được định danh chính xác đều được ghi nhận để điều chỉnh và cập nhật vào hệ thống đăng ký, quản lý xe.