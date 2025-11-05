Con đường ngắn, nỗi khổ dài

Người dân phản ánh về tình trạng đường Cầu Định (phường Hòa Lợi, TPHCM) trời nắng thì bụi, trời mưa thì sình lầy. Mỗi ngày, “con đường đau khổ” này phải oằn mình chịu đựng những lượt xe tải, container qua lại liên tục khiến mặt đường càng thêm xuống cấp

Con đường đau khổ

Người dân phường Hòa Lợi quen gọi đường Cầu Định là đường “Bến Lớn” hoặc “đường vào trại giam”, đường “Vào trường nghiệp vụ” vì cung đường này bắt đầu từ ngã ba Bến Lớn (Quốc lộ 13) vào trại tạm giam số 2 Công an TPHCM, chợ Bến Lớn, trụ sở Đội nghiệp vụ thuộc Phòng Cảnh sát cơ động Công an TPHCM và một số doanh nghiệp, đơn vị.

Đường Cầu Định xuống cấp, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân

Đường Cầu Định có chiều dài khoảng 2,4km xuống cấp sau khi dặm vá

Tuyến đường chỉ dài khoảng 2,4km nhưng phương tiện giao thông tham gia rất đông. Ngoài xe hai bánh, trong mỗi giờ có hàng trăm lượt xe tải, container nối đuôi nhau qua lại nườm nượp. Chính vì phương tiện lưu thông liên tục nên đường càng xuống cấp, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân, làm mất mỹ quan, an toàn giao thông cũng như trật tự an ninh đô thị.

Quanh tuyến đường có khoảng 100 hộ dân sinh sống

Theo quan sát của PV, nhiều đoạn đường chằng chịt ổ gà, ổ voi, trời nắng thì bụi bặm, trời mưa thì tù đọng các hố nước khiến nhiều phương tiện qua lại rất khó khăn. Những ngày mưa lớn hoặc trời tối, xe hai bánh thường bị té ngã do tránh các hố voi, ổ gà ngập nước.

Những khi trời nắng, bụi bay mù mịt vào nhà dân

Ngày cũng như đêm, xe tải, container chở hàng thường xuyên qua lại “băm nát” mặt đường. Tuyến đường phục vụ dân sinh nhưng thời gian qua xuất hiện nhiều xe container thường xuyên qua lại khiến con đường nhanh chóng xuống cấp.

Để giảm bụi, người dân tưới nước phần đường phía trước nhà

Cây xanh trồng trước nhà dân, vào ngày trời nắng thường bám bụi trên bề mặt lá. Để hạn chế bụi, vào những ngày trời nắng ráo, ông N.V.T, người dân khu phố 2 thường phải bơm nước tưới đoạn đường phía trước nhà.

Sau những trận mưa, đường tù đọng nước

Mặt đường dần bị băm nát sau những giờ oằn mình chịu đựng hàng trăm lượt xe qua lại

Trong khi đó, một số quán ăn, hộ kinh doanh ven đường bức xúc vì bụi bẩn, mùi hôi bốc lên từ những ổ gà, ổ voi. Chủ một quán ăn sáng phải liên tục lau dọn bàn ghế, che chắn thực phẩm để hạn chế bụi. Khách vào ăn không dám ngoảnh mặt ra đường vì sợ bụi bay trực tiếp vào mặt.

Phương tiện qua lại khó khăn, nhiều trường hợp bị tai nạn giao thông do va quẹt và tự té

Chị H.T.T., chủ một tiệm thuốc tây ven đường, chia sẻ: “Em thuê mặt bằng bán thuốc tây vì khu này sầm uất. Tuy nhiên, tình trạng con đường xuống cấp trầm trọng khiến việc buôn bán bị ảnh hưởng. Em phải lau tủ kính, cửa kính liên tục vì bụi rất nhiều. Thỉnh thoảng lại nghe thấy có vụ ngã xe, va quẹt nhau do tránh ổ gà trên đường.”

Đã có kế hoạch mở rộng đường

Tình trạng xuống cấp của "con đường đau khổ" này đã diễn ra hàng chục năm nay. Năm 2019, sau khi người dân phản ánh liên tục trong các kỳ tiếp xúc cử tri, tuyến đường này đã được sửa chữa, dặm vá. Tuy nhiên, sau vài năm thì... đâu lại vào đó.

Phóng viên ghi nhận hình ảnh đường Cầu Định vào tháng 11-2024

Trao đổi về giải pháp đối với tình trạng đường xuống cấp, ông Lê Văn Hồng, Chủ tịch UBND phường Hòa Lợi, cho biết, hiện tuyến đường đã hư hỏng nhiều và địa phương đã có kế hoạch đầu tư trong năm 2025. Trước mắt, UBND phường sẽ vận động nguồn xã hội hóa từ các doanh nghiệp để dặm vá tuyến đường, tạo thuận tiện cho việc đi lại của người dân.

Và hiện trạng đường Cầu Định vào đầu tháng 11-2025

Cũng theo ông Lê Văn Hồng, dự án Nâng cấp mở rộng tuyến đường Cầu Định được UBND TP Bến Cát (trước sáp nhập) phê duyệt. Chủ đầu tư hiện nay là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Bến Cát.

Vừa qua, UBND phường Hòa Lợi đã mời họp người dân 3 lần để triển khai một số thông tin dự án cũng như vận động giải tỏa bàn giao mặt bằng phục vụ dự án. Tuy nhiên, vẫn còn một vài trường hợp chưa đồng thuận. UBND phường sẽ tiếp tục vận động để tạo sự đồng thuận và sớm bàn giao mặt bằng triển khai dự án.

Sau khi hoàn tất các bước chuẩn bị đầu tư, dự án sẽ được triển khai thực hiện từ năm 2025 đến 2028.

Đường Cầu Định (trước đường Tân Định 016) có chiều dài tuyến khoảng 2,4km, điểm đầu tuyến giáp Quốc Lộ 13, điểm cuối tuyến giáp Đình Thần phường Hòa Lợi. Dọc hai bên tuyến dự kiến giải tỏa khoảng 100 hộ dân. Có khoảng 16 doanh nghiệp thường xuyên lưu thông vận chuyển hàng hóa qua tuyến đường. Theo dự án được phê duyệt thì tuyến Cầu Định có kết cấu mặt đường bê tông nóng, chiều dài tuyến đường khoảng 2,4km, chiều rộng mặt đường 12m, chiều rộng vỉa hè mỗi bên 3m, chiều rộng nền đường 18m. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 195 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ di dời vật kiến trúc khoảng 19,4 tỷ đồng.

TÂM TRANG