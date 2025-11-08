Xe máy va chạm xe đầu kéo, hai người tử vong tại chỗ

Sau va chạm, 2 người đi xe máy tử vong tại hiện trường, một người khác được đưa đi cấp cứu nhưng cũng đã tử vong sau đó.

Hiện trường vụ tai nạn

Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) Rạch Chiếc, Phòng CSGT, Công an TPHCM đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông giữa xe đầu kéo và xe máy khiến 2 người tử vong tại hiện trường.

Theo thông tin ban đầu, sáng 8-11, xe đầu kéo lưu thông trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn (hướng từ ngã tư An Phú đi Quốc lộ 1K), khi đến đoạn giao, tài xế cho xe rẽ phải vào Quốc lộ 1K.

Đúng lúc này, xe đầu kéo va chạm với một xe gắn máy. Sau cú va chạm mạnh, chiếc xe máy cùng những người ngồi trên xe bị cuốn vào gầm xe đầu kéo.

Xe máy nằm dưới gầm xe đầu kéo

Hậu quả, 2 người tử vong tại chỗ, một người khác bị thương được đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng sau đó cũng đã tử vong.

Nhận tin báo, lực lượng CSGT Rạch Chiếc có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, bảo vệ hiện trường và phối hợp điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

VĂN CHÂU