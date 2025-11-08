Xã hội

Giao thông

Xe máy va chạm xe đầu kéo, hai người tử vong tại chỗ

SGGPO

Sau va chạm, 2 người đi xe máy tử vong tại hiện trường, một người khác được đưa đi cấp cứu nhưng cũng đã tử vong sau đó.

HIEN TRUONG 1.jpg
Hiện trường vụ tai nạn

Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) Rạch Chiếc, Phòng CSGT, Công an TPHCM đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông giữa xe đầu kéo và xe máy khiến 2 người tử vong tại hiện trường.

Theo thông tin ban đầu, sáng 8-11, xe đầu kéo lưu thông trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn (hướng từ ngã tư An Phú đi Quốc lộ 1K), khi đến đoạn giao, tài xế cho xe rẽ phải vào Quốc lộ 1K.

Đúng lúc này, xe đầu kéo va chạm với một xe gắn máy. Sau cú va chạm mạnh, chiếc xe máy cùng những người ngồi trên xe bị cuốn vào gầm xe đầu kéo.

HIEN TRUONG 2.jpg
Xe máy nằm dưới gầm xe đầu kéo

Hậu quả, 2 người tử vong tại chỗ, một người khác bị thương được đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng sau đó cũng đã tử vong.

Nhận tin báo, lực lượng CSGT Rạch Chiếc có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, bảo vệ hiện trường và phối hợp điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Tin liên quan
VĂN CHÂU

Từ khóa

tai nạn trên đường mỹ phước-tân vạn tai nạn giao thông xe máy va chạm xe đầu kéo

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn