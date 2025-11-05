Sức bật của Đồng bằng sông Cửu Long

Hơn 7.900 tỷ đồng xây dựng tuyến đường bộ ven biển nối Vĩnh Long với Đồng Tháp

Ngày 5-11, UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, vừa có tờ trình gửi HĐND tỉnh xem xét, thông qua nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng tuyến đường bộ ven biển kết nối hai tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp.

Tuyến đường bộ ven biển mở ra trục kết nối chiến lược giữa các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long
Theo đó, tuyến đường có tổng chiều dài 25,2km, trong đó phần đường dài 20,6km được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng và phần cầu khoảng 4,6km, gồm cầu Hàm Luông 2 và 7 cầu nhỏ.

Dự án được xếp vào nhóm A, với tổng mức đầu tư hơn 7.900 tỷ đồng.

Về cơ cấu nguồn vốn, dự án sử dụng khoản vay hỗ trợ phát triển bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng biến đổi khí hậu (vốn vay ODA từ Hàn Quốc được ngân sách Trung ương cấp phát 90%, tỉnh Vĩnh Long vay lại 10%) và vốn đối ứng từ ngân sách địa phương.

UBND tỉnh cho biết, khi hoàn thành, tuyến đường bộ ven biển sẽ từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông ven biển của tỉnh và khu vực, mở ra trục kết nối chiến lược giữa các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Dự án không chỉ giúp tăng cường khả năng vận chuyển, lưu thông hàng hóa và giao thương kinh tế liên vùng, mà còn tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư, phát triển du lịch và công nghiệp ven biển, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

TÍN HUY

