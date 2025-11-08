Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp. Ảnh: VIẾT CHUNG

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, hiện có 120 dự án, dự án thành phần thuộc phạm vi chỉ đạo của BCĐ, trên địa bàn 30 tỉnh thành, thuộc 3 lĩnh vực đường bộ, hàng không và cảng biển.

Đến nay, đã có 19 dự án, dự án thành phần đường bộ và 1 dự án cảng hàng không thuộc BCĐ hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng. Qua đó, cả nước hiện có 2.476km đường cao tốc. Các dự án hoàn thành đã góp phần tạo ra không gian phát triển mới, giảm chi phí logistics, người dân đi lại thuận lợi, đem lại nhiều lợi ích cho nhân dân, cho doanh nghiệp và nâng giá trị gia tăng của đất.

Bộ Xây dựng và các địa phương đang nỗ lực triển khai thi công 733km đường cao tốc với 22 dự án, dự án thành phần. Trong đó, 16 dự án thành phần với tổng chiều dài là 575km bám sát kế hoạch hoàn thành năm 2025. Riêng 6 dự án với chiều dài 158km còn chậm; đồng thời khối lượng dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành cũng còn rất nhiều.

Từ nay đến ngày 19-12 (ngày tổ chức lễ khởi công, khánh thành các công trình, dự án lớn) chỉ còn gần 2 tháng, Thủ tướng cho rằng, đây là giai đoạn vô cùng quan trọng để tăng tốc, bứt phá triển khai các dự án, công trình trọng điểm. Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng, cơ quan thường trực của BCĐ đề xuất rõ biện pháp triển khai cho thời gian tới, nhất là các dự án phải hoàn thành trong năm 2025.

Thủ tướng phát biểu chỉ đạo. Ảnh: TTXVN

Các cơ quan, địa phương, doanh nghiệp liên quan báo cáo về công tác bàn giao mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật cho các dự án; tình hình thi công các dự án trong kế hoạch hoàn thành 3.000km đường cao tốc vào năm 2025; tình hình thực hiện dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành và các dự án giao thông kết nối với sân bay Long Thành; tình hình tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan vật liệu xây dựng…

Thủ tướng chỉ rõ: thực tiễn những tháng vừa qua cho thấy tỉnh, thành phố nào giải ngân tốt thì tăng trưởng kinh tế tốt. Trong những năm qua, các tỉnh, thành phố đạt mức tăng trưởng 2 con số cũng là những nơi có hạ tầng tốt.

Để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm, mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định bổ sung 3 dự án (dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và dự án đầu tư xây dựng cầu Cần Thơ 2) vào danh mục dự án thuộc BCĐ.

LÂM NGUYÊN