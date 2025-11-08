Xã hội

Giao thông

Tăng tốc, bứt phá triển khai các dự án, công trình trọng điểm

SGGPO

Chiều 8-11, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (BCĐ) chủ trì phiên họp thứ 21 của BCĐ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp. Ảnh: VIẾT CHUNG
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp. Ảnh: VIẾT CHUNG

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, hiện có 120 dự án, dự án thành phần thuộc phạm vi chỉ đạo của BCĐ, trên địa bàn 30 tỉnh thành, thuộc 3 lĩnh vực đường bộ, hàng không và cảng biển.

Đến nay, đã có 19 dự án, dự án thành phần đường bộ và 1 dự án cảng hàng không thuộc BCĐ hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng. Qua đó, cả nước hiện có 2.476km đường cao tốc. Các dự án hoàn thành đã góp phần tạo ra không gian phát triển mới, giảm chi phí logistics, người dân đi lại thuận lợi, đem lại nhiều lợi ích cho nhân dân, cho doanh nghiệp và nâng giá trị gia tăng của đất.

Bộ Xây dựng và các địa phương đang nỗ lực triển khai thi công 733km đường cao tốc với 22 dự án, dự án thành phần. Trong đó, 16 dự án thành phần với tổng chiều dài là 575km bám sát kế hoạch hoàn thành năm 2025. Riêng 6 dự án với chiều dài 158km còn chậm; đồng thời khối lượng dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành cũng còn rất nhiều.

Từ nay đến ngày 19-12 (ngày tổ chức lễ khởi công, khánh thành các công trình, dự án lớn) chỉ còn gần 2 tháng, Thủ tướng cho rằng, đây là giai đoạn vô cùng quan trọng để tăng tốc, bứt phá triển khai các dự án, công trình trọng điểm. Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng, cơ quan thường trực của BCĐ đề xuất rõ biện pháp triển khai cho thời gian tới, nhất là các dự án phải hoàn thành trong năm 2025.

img4739-17625912133521305387124.jpg
Thủ tướng phát biểu chỉ đạo. Ảnh: TTXVN

Các cơ quan, địa phương, doanh nghiệp liên quan báo cáo về công tác bàn giao mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật cho các dự án; tình hình thi công các dự án trong kế hoạch hoàn thành 3.000km đường cao tốc vào năm 2025; tình hình thực hiện dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành và các dự án giao thông kết nối với sân bay Long Thành; tình hình tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan vật liệu xây dựng…

Thủ tướng chỉ rõ: thực tiễn những tháng vừa qua cho thấy tỉnh, thành phố nào giải ngân tốt thì tăng trưởng kinh tế tốt. Trong những năm qua, các tỉnh, thành phố đạt mức tăng trưởng 2 con số cũng là những nơi có hạ tầng tốt.

Để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm, mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định bổ sung 3 dự án (dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và dự án đầu tư xây dựng cầu Cần Thơ 2) vào danh mục dự án thuộc BCĐ.

Tin liên quan
LÂM NGUYÊN

Từ khóa

Cầu Cần Thơ 2 Đường cao tốc Thuộc phạm vi Cảng hàng không Lễ khởi công Bộ Xây dựng Cảng biển Sân bay Long Thành

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn