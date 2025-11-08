Xử phạt tài xế vượt ẩu trên Quốc lộ 13

Một tài xế xe khách vượt phải, đi không đúng làn đường trên Quốc lộ 13 vừa bị lực lượng CSGT tỉnh Đồng Nai lập biên bản xử phạt.

Xe khách chạy không đúng làn đường trên Quốc lộ 13

Ngày 8-11, Đội CSGT đường bộ số 3 - Phòng CSGT, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đã lập biên bản xử phạt tài xế N.T.P. (27 tuổi, ngụ TPHCM) về hành vi điều khiển xe khách không đúng làn đường quy định.

Trước đó, trang Fanpage Phòng CSGT, Công an tỉnh Đồng Nai nhận được clip do người dân phản ánh về việc xe khách biển số 50F-055.xx có dấu hiệu vi phạm giao thông.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định tài xế N.T.P. điều khiển xe vượt phải tại khu vực Km73, Quốc lộ 13, đoạn qua địa bàn phường Chơn Thành, tỉnh Đồng Nai. Hành vi gây nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông, nhất là trên tuyến đường có mật độ phương tiện lớn như Quốc lộ 13.

Đội CSGT đường bộ số 3 đã mời làm việc và tài xế N.T.P. thừa nhận hành vi vi phạm.

PHÚ NGÂN