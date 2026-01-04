Nhiều trường hợp đuối sức, lạc đường khi leo núi Bà Đen

Lực lượng chức năng khuyến cáo du khách cần tuân thủ các quy định khi leo núi Bà Đen.

Một trường hợp leo núi gặp sự cố được lực lượng chức năng hỗ trợ kịp thời. Ảnh: BQL

Ngày 4-1, đại diện Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen (tỉnh Tây Ninh) cho biết, những ngày đầu năm 2026, lượng người dân, du khách leo núi Bà Đen tăng cao.

Tuy nhiên, số người chinh phục “nóc nhà Nam bộ” đông cũng khiến nguy cơ mất an toàn gia tăng, nhất là với những trường hợp xuất phát muộn.

Trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch, lực lượng cứu nạn đã hỗ trợ 3 trường hợp du khách bị đuối sức, mất nước và lạc đường khi leo núi.

Để hạn chế sự cố, Ban Quản lý yêu cầu du khách chỉ leo núi theo những tuyến đường, khung giờ được cho phép, tránh xuống núi khi trời tối, dễ xảy ra lạc đường, tai nạn.

Trước khi leo núi, du khách phải đăng ký thông tin cá nhân tại chốt Sơ Ri trên tuyến Cột Điện.

Ban Quản lý cũng khuyến cáo người leo núi chuẩn bị đủ nước uống, dụng cụ sơ cứu, không sử dụng chất cấm, vật dụng dễ gây cháy và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

QUANG VINH