Xuất khẩu của Việt Nam sang nhiều thị trường chủ lực sẽ tăng mạnh

Tại diễn đàn, TS Lê Duy Bình, Giám đốc Economica Việt Nam, cho biết, Việt Nam hiện tham gia 17 hiệp định thương mại tự do (FTA), tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2024 gần 800 tỷ USD, thuộc tốp 20 toàn cầu. Điều này đóng góp trực tiếp cho GDP, tăng thu ngoại tệ, tạo việc làm cho 12,5 triệu lao động, nâng giá trị thương hiệu quốc gia lên 507 tỷ USD.

Hợp tác xã Anh Đào (tỉnh Lâm Đồng) thu hoạch nông sản chờ đóng gói xuất khẩu. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Theo dự báo của Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công thương (Bộ Công thương), xuất khẩu của Việt Nam sang nhiều thị trường chủ lực sẽ tiếp tục tăng mạnh đến năm 2030. Cụ thể, sang châu Âu dự kiến đạt 85,6 tỷ USD; Nhật Bản 38,4 tỷ USD; Hàn Quốc 40 tỷ USD; ASEAN 52 tỷ USD; Trung Quốc 81,5 tỷ USD; Mỹ 138,3 tỷ USD và các thị trường Halal 1,7 tỷ USD. Tuy nhiên, với mục tiêu tăng trưởng cao, bền vững và rủi ro về thuế đối ứng, ông Lê Duy Bình nhận định, không thể mãi dựa vào tăng kim ngạch xuất khẩu để hỗ trợ tăng trưởng GDP khi lợi thế lao động và tài nguyên dần giảm. Cần chuyển từ tăng trưởng số lượng sang nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng, tỷ lệ nội địa hóa của hàng xuất khẩu, giảm phụ thuộc vào nhập khẩu nguyên liệu, tăng đóng góp của công nghiệp nội địa trong chế biến chế tạo và cải thiện tình trạng nhập siêu dịch vụ.

Tại phiên thảo luận, ông Nguyễn Hải Minh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (Eurocham), cho biết, Việt Nam đang nổi lên nhanh chóng trong thời gian gần đây, trở thành điểm đến hàng đầu của nhiều nhà đầu tư Liên minh châu Âu (EU). Lợi thế thuế quan thương mại, cùng việc tham gia các hiệp định thương mại tự do như Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), tạo nền tảng vững chắc cho hợp tác kinh tế hai bên.

GS-TS Hoàng Văn Cường, Ủy viên Ủy ban Kinh tế Tài chính của Quốc hội, đề nghị hoàn thiện hệ thống hạ tầng phục vụ các yếu tố xuất khẩu, dịch vụ bổ trợ, tăng cường liên kết các doanh nghiệp không chỉ nội địa mà các doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp tiêu thụ nước ngoài.

HÀ NGUYỄN