Yến Sào Khánh Hòa: Top 10 Thương hiệu Tăng trưởng Xanh 2025

Trong buổi lễ vinh danh do Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy tổ chức, Yến sào Khánh Hòa xuất sắc nhận giải Top 10 Thương hiệu Tăng trưởng Xanh 2025.
Giải thưởng uy tín này là sự ghi nhận rõ nét cho chiến lược phát triển bền vững của công ty, gắn liền với trách nhiệm xã hội, bảo vệ môi trường và thúc đẩy kinh tế xanh. Với gần 35 năm kiên định chất lượng và giá trị, giải thưởng là động lực để Yến sào Khánh Hòa tiếp tục đổi mới, vươn tầm quốc tế, giữ vững danh hiệu Thương hiệu Quốc gia và vươn tầm đưa thương hiệu Yến Sào Khánh Hòa chinh phục thế giới.