Yến Sào Khánh Hòa: Top 10 Thương hiệu Tăng trưởng Xanh 2025

Chiều ngày 2-10-2025 tại Hà Nội, Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa đã tiếp tục khẳng định vị thế tại Chương trình "Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025" (lần thứ 22).

Trong buổi lễ vinh danh do Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy tổ chức, Yến sào Khánh Hòa xuất sắc nhận giải Top 10 Thương hiệu Tăng trưởng Xanh 2025.

Giải thưởng uy tín này là sự ghi nhận rõ nét cho chiến lược phát triển bền vững của công ty, gắn liền với trách nhiệm xã hội, bảo vệ môi trường và thúc đẩy kinh tế xanh. Với gần 35 năm kiên định chất lượng và giá trị, giải thưởng là động lực để Yến sào Khánh Hòa tiếp tục đổi mới, vươn tầm quốc tế, giữ vững danh hiệu Thương hiệu Quốc gia và vươn tầm đưa thương hiệu Yến Sào Khánh Hòa chinh phục thế giới.

Ông Nguyễn Khoa Bảo - Phó Tổng Giám đốc Công ty Yến sào Khánh Hòa nhận Kỷ niệm chương và giấy chứng nhận nhận Top 10 Thương hiệu Tăng trưởng Xanh 2025.

HỒNG MINH