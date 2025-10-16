Vedan Việt Nam chung tay hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ 1 tỷ đồng

Ngày 13-10-2025, Công ty CPHH Vedan Việt Nam đã trao tặng số tiền 1 tỷ đồng thông qua Hội Chữ Thập Đỏ (CTĐ) tỉnh Đồng Nai. Khoản đóng góp này nhằm hỗ trợ đồng bào trên cả nước khắc phục hậu quả nặng nề do thiên tai gây ra, đặc biệt là sau ảnh hưởng liên tiếp của 4 cơn bão, trong đó có bão số 10 (Bualoi).

Tổng Giám đốc Vedan Việt Nam - Ông Ni Chih Hao (bên phải) đại diện Công ty Vedan trao 1 tỷ đồng cho hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Đồng Nai

Sự tàn phá của bão số 10 (Bualoi) và các trận mưa lũ, sạt lở đất trước đó đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, khiến hàng trăm nghìn ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái và nhiều gia đình rơi vào cảnh thiếu thốn trầm trọng.

Hưởng ứng "chiến dịch chung tay vượt lũ" do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động, ông Ni Chih Hao, Tổng Giám đốc Công ty Vedan Việt Nam đã đại diện Ban lãnh đạo và CBCNV công ty trao số tiền 1 tỷ đồng cho Hội CTĐ tỉnh Đồng Nai.

Ông Ni Chih Hao chia sẻ: “Tinh thần tương thân tương ái luôn là một phần trong văn hóa doanh nghiệp của chúng tôi. Khi người dân gặp thiên tai, trách nhiệm của doanh nghiệp là hành động thiết thực. Chúng tôi tin rằng với sự chung tay của các cơ quan, tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp và người dân cả nước, bà con vùng lũ sẽ sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này”.

Ngoài số tiền đã trao, Vedan Việt Nam cũng kêu gọi cán bộ nhân viên tiếp tục lan tỏa tinh thần "Love and Care" của công ty, chung tay ủng hộ hiện vật và hiện kim để tăng cường nguồn lực hỗ trợ.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai Nguyễn Tấn Hưng trao bằng tri ân đến lãnh đạo Công ty cổ phần hữu hạn Vedan Việt Nam vì đã tham gia hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả do thiên tai

Được biết, năm 2024, Vedan cũng đã đóng góp 1 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3. Trong gần 35 năm phát triển tại Việt Nam, Vedan Việt Nam cam kết đồng hành cùng chính quyền và các tổ chức xã hội, tiên phong trong các hoạt động vì cộng đồng với phương châm “Vun đắp nghĩa tình, hết mình cống hiến”.

V.D