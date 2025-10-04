CB-CNV Vedan Việt Nam chung tay dọn rác bảo vệ môi trường tại bãi biển Vũng Tàu

Sáng ngày 03-10-2025, CB-CNV Vedan Việt Nam đã tham gia hoạt động dọn vệ sinh làm sạch bãi biển tại khu vực Tháp Tam Thắng (Vũng Tàu cũ) do Hiệp hội Thương mại Đài Loan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức nhằm góp phần làm sạch cảnh quan và lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường đến cộng đồng (đây là lần thứ 2 Vedan tham gia hoạt động này).

Bắt đầu từ 9 giờ 30 sáng, các tình nguyện viên đã tập trung tiến hành làm lễ ra quân, sau đó bắt tay vào công tác nhặt và phân loại rác tại khu vực chỉ định. Hoạt động đã thu hút thêm sự tham gia của các bạn trẻ và người dân địa phương, lan tỏa thông điệp chung tay bảo vệ môi trường, sau 2 giờ làm việc, hàng chục bao rác gồm: nhựa, chai lọ, lá cây đã được thu gom, phân loại và tập kết gọn gàng để xử lý đúng quy định. Hoạt động vừa góp phần mang đến diện mạo xanh - sạch - đẹp hơn cho khu vực Tháp Tam Thắng, vừa khẳng định tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm của đội ngũ nhân viên Vedan trong các hoạt động vì môi trường.

Song song với các hoạt động dọn vệ sinh môi trường, nhiều năm qua Vedan đã đầu tư xây dựng nhà máy và quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 14001 và ISO 45001 với hệ thống xử lý nước thải hiện đại, tái sử dụng phụ phẩm sản xuất và áp dụng các giải pháp phân loại rác tại nguồn. Doanh nghiệp cũng thường xuyên tham gia và đồng hành tổ chức các chiến dịch như “Tuần lễ Đồng Nai xanh” hay “Tháng hành động vì môi trường”, trồng cây gây rừng bảo vệ nguồn nước... Cùng phương châm “Yêu quý môi trường - Kinh doanh lâu dài", “Công ty an toàn - Mọi người khỏe mạnh”... việc nâng cao và lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường là một trong những điều rất được chú trọng tại công ty, CBCNV luôn được tham gia vào các lớp huấn luyện chuyên đề tác hại của rác thải nhựa, cách phân loại rác và làm sao thay thế các sản phẩm thân thiện hơn với môi trường.

Trải qua gần 35 năm xây dựng và phát triển tại Việt Nam, Vedan luôn kiên định với mục tiêu gắn kết sản xuất với trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững. Từ những hoạt động đơn giản như dọn rác đến các giải pháp công nghệ dài hạn, doanh nghiệp luôn cho thấy cam kết chung tay vì một tương lai xanh và thịnh vượng cho cộng đồng.

Một số hình ảnh tại sự kiện này:

V.D