Công ty Yến sào Khánh Hòa: Trao giải Tri ân Khách hàng tại Tây Nguyên

Công ty Yến sào Khánh Hòa đã tổ chức Lễ trao giải Chương trình Tri ân Khách hàng “Yến sào Khánh Hòa Sanest Sanvinest - Niềm tự hào thương hiệu quốc gia 2025” tại Đắk Lắk vào ngày 11-10-2025. Sự kiện nhằm tri ân người tiêu dùng đã đồng hành, đồng thời lan tỏa giá trị sức khỏe và khích lệ niềm tin, gắn kết cộng đồng.

Ok.jpg
Quang cảng buổi Lể trao thưởng

Thị trường Tây Nguyên, bao gồm Đắk Lắk và Gia Lai, là một trong những thị trường trọng điểm, nơi người tiêu dùng yêu mến sản phẩm Sanest, Sanvinest vì chất lượng uy tín và lợi ích sức khỏe vượt trội. Tại buổi lễ, Công ty đã vinh danh và trao giải cho 3 khách hàng may mắn tiếp theo: Chị Phan Thị Minh Khánh (P.BMT, Đak Lak): trúng GIẢI NHÌ - xe Kia New Sonet 1.5L deluxe; Chị Trần Thị Thu Vân (Thôn Phú An, Gia Lai): trúng GIẢI TƯ - xe máy Honda Vision phiên bản cao cấp; Chị Hà Phương Ly (xã Đăk Hà, Quảng Ngãi): trúng GIẢI BẢY - Tivi Sony 4K 65 inch.

Tivi.jpg
Trao giải thưởng Tivi cho khách hàng may mắn
Xe amy.jpg
Trao giải thưởng xe máy cho khách hàng may mắn
xe may.jpg
xe hoi.jpg
Trao giải thưởng xe hơi cho khách hàng may mắn

Chương trình được triển khai từ ngày 5-6 đến ngày 10-11-2025. Tổng giá trị quà tặng khuyến mãi lên đến 100 tỷ đồng, với nhiều giải thưởng lớn như 8 xe ô tô, 10 xe gắn máy, 16 tivi 65 inch, 6 Ipad Air 11 inch và 8 iPhone 16. Tính đến hiện tại, hàng triệu giải thưởng đã tìm được chủ nhân may mắn trên khắp cả nước. Công ty đã trao 5 xe ô tô Kia New Sonet, 3 xe máy SH Mode, 5 Honda Vision, 15 Tivi Sony 4K, 7 iPhone 16, 3 iPad Air.

Chương trình đang bước vào giai đoạn cao trào, với cơ hội trúng các giải thưởng lớn như xe ô tô Mercedes C300, Honda HRV, Kia New Sonet, Honda SH Mode 125cc, TV Sony 4K 65 inch, iPhone 16, iPad Air M2 đang chờ các khách hàng may mắn tiếp theo.

xe hi.jpg
Lãnh đạo công ty Yến sào Khánh Hòa chụp hình lưu niệm với các khách hàng may mắn

Lãnh đạo Công ty Yến sào Khánh Hòa nhấn mạnh cam kết về tính minh bạch và công bằng trong suốt chương trình, và hy vọng tiếp tục nhận được sự tin tưởng, đồng hành từ khách hàng.

Tham gia trúng thưởng: Khách hàng tiếp tục mua sản phẩm Yến sào Khánh Hòa Sanest – Sanvinest và quét mã QR dưới nắp lọ, khoen lon hoặc thẻ rời.

K.H

