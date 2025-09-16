10 phim của Việt Nam sẽ chiếu tại Hoa Kỳ

Bộ VH-TT-DL vừa ban hành Quyết định số 3294/QĐ - BVHTTDL về việc gửi 10 phim Việt Nam để trình chiếu giới thiệu tại Hoa Kỳ.

“Bao giờ cho đến tháng 10” dự kiến sẽ được trình chiếu tại Hoa Kỳ

Theo đó, Bộ VH-TT-DL cho phép Viện Phim Việt Nam cung cấp 10 bộ phim Việt Nam để trình chiếu quảng bá phi lợi nhuận tại Hoa Kỳ từ ngày 18 đến 31-10 tại rạp chiếu phim Metrograph, New York, Hoa Kỳ.

Các bộ phim Việt Nam dự kiến trình chiếu bao gồm: "Bao giờ cho đến tháng 10", Xí nghiệp phim Truyện Việt Nam sản xuất năm 1984; "Thị xã trong tầm tay", Xí nghiệp phim Truyện Việt Nam sản xuất năm 1983; "Em bé Hà Nội", Xí nghiệp phim Truyện Việt Nam sản xuất năm 1974; "Gánh xiếc rong", Hãng phim Giải Phóng sản xuất năm 1989; "Chung một dòng sông", Xí nghiệp phim Truyện Việt Nam sản xuất năm 1959; "Hà Nội trong mắt ai", Xí nghiệp phim Truyện Việt Nam sản xuất năm 1983; "Hy vọng cuối cùng", Xí nghiệp phim Truyện Việt Nam sản xuất năm 1981; "Hãy tha thứ cho em", Trung tâm Điện ảnh trẻ sản xuất năm 1992; "Đáng đời thằng Cáo", Xưởng phim Hoạt hình Việt Nam sản xuất năm 1959; "Con sáo biết nói", Xưởng phim Hoạt hình Việt Nam sản xuất năm 1967.

Cảnh trong phim Chung một dòng sông

Thông qua những bộ phim được trình chiếu quảng bá tại Hoa Kỳ, giúp khán giả quốc tế hiểu hơn về dân tộc Việt Nam và văn hóa Việt Nam. Hoạt động thiết thực trong năm 2025 là dịp kỷ niệm 30 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ.

Bộ VH-TT-DL yêu cầu Viện Phim Việt Nam và Rạp chiếu phim Metrograph không cung cấp phim cho các đơn vị khác hoặc khai thác dưới mọi hình thức khi chưa có sự cho phép của Bộ VH-TT-DL.

MAI AN