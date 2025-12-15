Triển lãm Thành tựu kinh tế, xã hội sau 40 năm đổi mới

Triển lãm “Thành tựu kinh tế, xã hội của đất nước sau 40 năm đổi mới, đặc biệt trong giai đoạn 2021-2025” diễn ra ngày 26 và 27-12, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội). Đây là hoạt động quan trọng trong khuôn khổ Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI năm 2025.

Hình ảnh tại Triển lãm 80 năm "Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” (diễn ra từ 28-8 - 15-9-2025)

Theo Bộ VH-TT-DL, triển lãm nhằm giới thiệu một cách khái quát, trực quan và sinh động những thành tựu nổi bật của đất nước sau 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, tập trung làm rõ các kết quả đạt được trong giai đoạn 2021-2025.

Không gian trưng bày phản ánh bức tranh toàn diện về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, khoa học - công nghệ, văn hóa - xã hội và hội nhập quốc tế, qua đó khẳng định đường lối đổi mới đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Triển lãm gồm 7 khu trưng bày của các bộ, ngành, cơ quan và doanh nghiệp.

Khu trưng bày của Bộ VH-TT-DL mang thông điệp “Văn hóa là nền tảng”, giới thiệu chặng đường 40 năm đổi mới và phát triển của ngành trên nhiều lĩnh vực như di sản văn hóa, văn hóa cơ sở, văn hóa dân tộc, điện ảnh, thể thao, du lịch, mỹ thuật, nhiếp ảnh, báo chí, xuất bản và công tác đối ngoại văn hóa.

Không gian trưng bày kết hợp hiện vật, hình ảnh, tư liệu với trình chiếu và ứng dụng công nghệ số hiện đại.

Hình ảnh tại Triển lãm 80 năm "Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” (diễn ra từ 28-8 - 15-9-2025)

Khu trưng bày của Bộ Quốc phòng giới thiệu những thành tựu tiêu biểu của quân đội nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển công nghiệp quốc phòng tự lực, tự cường, hiện đại, gắn kết chặt chẽ giữa kinh tế và quốc phòng.

Các nội dung được thể hiện qua hình ảnh, video, đồ họa cùng các mô hình, sản phẩm tiêu biểu.

Bộ Tài chính giới thiệu khu trưng bày với chủ đề “Thành tựu ngành tài chính sau 40 năm đổi mới”, phản ánh quá trình cải cách, điều hành tài chính - ngân sách quốc gia thông qua hệ thống ảnh, biểu đồ và số liệu minh họa.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường mang đến không gian “Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam - phát huy truyền thống, kiến tạo tương lai xanh”, nhấn mạnh định hướng phát triển bền vững gắn với bảo vệ môi trường.

Bộ KH-CN làm nổi bật các thành tựu trong khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, nhất là kết quả nổi bật trong 5 năm gần đây.

Thông tấn xã Việt Nam tổ chức triển lãm ảnh “Bác Hồ với phong trào thi đua yêu nước”, tái hiện sinh động các phong trào thi đua tiêu biểu qua các thời kỳ...

Với hình thức thể hiện hiện đại, kết hợp ảnh, hiện vật, mô hình, phim tư liệu, đồ họa và công nghệ số, triển lãm tạo điểm nhấn trực quan, góp phần tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, khơi dậy tinh thần thi đua yêu nước, đổi mới và sáng tạo vì sự phát triển bền vững của đất nước.

VĨNH XUÂN