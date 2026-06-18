Tiêu dùng thông minh

11 cửa hàng Co.op Food tổ chức “Phiên chợ Hạnh phúc”

SGGP

Cuối tuần qua, 11 cửa hàng Co.op Food tại TPHCM đã đồng loạt tổ chức chương trình “Phiên chợ Hạnh phúc”, đưa nhiều mặt hàng thực phẩm tươi sống, trái cây và nhu yếu phẩm vào danh mục ưu đãi nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm cuối tuần của người dân.

Các điểm diễn ra phiên chợ gồm Co.op Food Ehomes và cửa hàng trên các tuyến đường: Phan Văn Trị, Phạm Văn Bạch, Lê Văn Khương, Hồ Văn Long 70, Hồ Văn Long 30, Trần Trọng Cung, Bùi Đình Túy, Hồ Tùng Mậu, Hàn Thuyên và Gò Dưa.

Theo đó, nhiều loại trái cây được giảm giá trong dịp này như: ổi giống Đài Loan còn 12.900 đồng/kg, thanh long 24.500 đồng/kg, chôm chôm giống Thái 45.900 đồng/kg. Một số loại trái cây nhập khẩu cũng được áp dụng giá ưu đãi, trong đó táo bi đỏ Chile còn 39.000 đồng/kg, táo Fuji Nam Phi 59.000 đồng/kg. Bên cạnh đó, một số mặt hàng thiết yếu phục vụ bữa ăn gia đình cũng được đưa vào chương trình như: trứng gà Co.op Select 23.000 đồng/hộp 10 trứng, gạo OM18 Co.op Select 89.000 đồng/túi 5kg cùng nhiều sản phẩm tiêu dùng khác.

Đại diện đơn vị tổ chức cho biết, chương trình được triển khai theo mô hình quầy hàng mở ngay phía trước cửa hàng, giúp người dân dễ dàng tiếp cận các mặt hàng đang khuyến mãi. Đây cũng là thời điểm nhu cầu mua sắm thực phẩm của các gia đình tăng lên dịp cuối tuần.

MỸ CHÂU

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Hồ Văn Long Fuji Nam Phi Trần Trọng Cung Bùi Đình Túy Lê Văn Khương Select Phạm Văn Bạch Gò Dưa Phan Văn Trị Hàn Thuyên Co.op Food TDTM

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