Tiêu dùng thông minh

Số hóa tích điểm cho khách hàng

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Saigon Co.op vừa đưa vào vận hành hệ sinh thái đổi điểm đa dịch vụ, mở rộng phạm vi sử dụng điểm tích lũy từ mua sắm sang nhiều dịch vụ khác.

Khách hàng được quy đổi điểm tích lũy thành e-voucher (ẢNH: LINH ANH)
Khách hàng được quy đổi điểm tích lũy thành e-voucher (ẢNH: LINH ANH)

Thông qua ứng dụng Co.op Online, khách hàng có thể liên kết thẻ thành viên để quy đổi điểm tích lũy thành e-voucher với nhiều mệnh giá. Các e-voucher này không chỉ sử dụng tại hệ thống bán lẻ của Saigon Co.op mà còn được áp dụng tại một số đơn vị trong hệ sinh thái như Trung tâm thương mại Sense City và khách sạn Charmant Suites Cần Thơ.
Theo Saigon Co.op, toàn bộ quá trình tích điểm, đổi điểm và sử dụng e-voucher được thực hiện trên nền tảng số, góp phần đơn giản hóa trải nghiệm và tăng thuận tiện cho khách hàng. Ngoài mở rộng quyền lợi của khách hàng thành viên, hệ sinh thái đổi điểm cũng được kỳ vọng tạo sự kết nối giữa các đơn vị thành viên trong hệ thống Saigon Co.op, từng bước hình thành chuỗi tiện ích xuyên suốt từ mua sắm, giải trí đến lưu trú.
Theo kế hoạch, Saigon Co.op sẽ tiếp tục mở rộng hệ sinh thái này thông qua việc kết nối thêm nhiều đối tác và dịch vụ mới, qua đó mang đến nhiều lựa chọn sử dụng điểm tích lũy cho khách hàng thành viên.

PHƯƠNG LAN

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Co.op Online Saigon Co.op Hệ thống bán lẻ Số đơn vị Mệnh giá Quy đổi Hệ sinh thái Tích lũy Đơn giản hóa Thẻ TDTM

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