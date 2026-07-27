Co.opmart đưa sản phẩm mới lên kệ

Đáp ứng xu hướng người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến việc trải nghiệm sản phẩm mới, từ ngày 23-7 đến 5-8, hệ thống Co.opmart và Co.opXtra khu vực TPHCM phối hợp các nhà cung cấp giới thiệu nhiều mặt hàng lần đầu xuất hiện trên kệ, đồng thời triển khai các chương trình ưu đãi nhằm khuyến khích khách hàng dùng thử.

Nhiều sản phẩm mới được Co.opmart giảm giá mạnh (ẢNH: PHƯƠNG CHI)

Đợt này, nhóm sản phẩm mới khá đa dạng, từ thực phẩm chế biến, đồ uống đến gia vị và thực phẩm tiện lợi. Để thu hút người tiêu dùng trải nghiệm, nhiều sản phẩm đã được áp dụng giá ưu đãi ngay khi ra mắt. Cụ thể, mì Ottogi Cheesy có giá 11.300-12.400 đồng/gói; cơm cuộn JB Food giảm 20%, còn 22.000 đồng/hộp; mù tạt Heinz 226g còn 64.500 đồng, giảm gần 10.000 đồng.

Ở nhóm đồ uống, cà phê muối hòa tan Bancefe giảm từ 176.500 đồng còn 136.500 đồng/bịch 30 gói; thực phẩm bổ sung Grow Gold còn 72.500 đồng/lốc 4 hộp; trà Nestea hộp 16 gói còn 27.000 đồng; nước giải khát Cela vị quất 320ml còn 10.000 đồng/chai.

Theo doanh nghiệp, việc kết hợp trưng bày sản phẩm mới với các chương trình ưu đãi giúp người tiêu dùng dễ tiếp cận hàng hóa, tạo điều kiện để nhà cung cấp nhanh chóng đưa sản phẩm đến thị trường.

KHÁNH AN