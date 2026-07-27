Khai thác không gian bán lẻ để quảng bá thương hiệu

Sự phát triển của trung tâm thương mại, cao ốc văn phòng và các tổ hợp bán lẻ đang tạo thêm dư địa cho truyền thông ngoài trời kỹ thuật số (DOOH). Trong đó, màn hình tại khu vực thang máy được xem là một “điểm chạm” mới, giúp doanh nghiệp tiếp cận người tiêu dùng trong quá trình di chuyển và mua sắm.

Sảnh chờ Trung tâm thương mại SC VivoCity TPHCM treo các màn hình quảng bá thương hiệu - Ảnh: SC

Theo thông tin Focus Media dẫn từ Credence Research, quy mô thị trường truyền thông số trên thang máy toàn cầu dự kiến đạt 26 tỷ USD vào năm 2032, với tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) khoảng 11,7%/năm. Khu vực châu Á - Thái Bình Dương hiện chiếm khoảng 45% thị phần, nhờ tốc độ đô thị hóa nhanh và sự gia tăng của các khu chung cư, văn phòng và trung tâm thương mại.

Tại Việt Nam, xu hướng này được thúc đẩy cùng sự phát triển của các trung tâm thương mại như SC VivoCity, Sense City, SenseMarket… và nhiều tổ hợp bán lẻ hiện đại khác. Bên cạnh chức năng mua sắm, những không gian như sảnh chờ, hành lang và thang máy ngày càng được khai thác để giới thiệu sản phẩm, quảng bá thương hiệu và truyền tải các chương trình khuyến mãi, tạo thêm điểm chạm với khách hàng trong suốt hành trình trải nghiệm tại điểm bán.

Theo Focus Media, truyền thông thang máy đang chuyển dần từ hình thức phát quảng cáo một chiều sang ứng dụng dữ liệu và công nghệ để nâng cao khả năng tiếp cận, đo lường hiệu quả và kết nối với các nền tảng số. Xu hướng này được kỳ vọng sẽ mở ra thêm cơ hội cho các thương hiệu bán lẻ trong việc gia tăng tương tác với người tiêu dùng tại không gian mua sắm.

ÁNH NGỌC