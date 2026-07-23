Tiêu dùng thông minh

Co.opXtra đưa hàng nhãn riêng Co.op tiếp cận thị trường quốc tế

SGGP

Trong nỗ lực đưa hàng Việt ra thị trường quốc tế, không chỉ các nhà sản xuất mà cả doanh nghiệp bán lẻ cũng đang chủ động tham gia tìm đầu ra.

Thay vì chỉ đóng vai trò phân phối trong nước, nhiều hệ thống bán lẻ đã bắt đầu tham gia sâu hơn vào hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối đối tác và mở rộng thị trường cho hàng hóa Việt.

Đơn cử, đại siêu thị Co.opXtra gần đây đã tổ chức gian hàng tại Triển lãm quốc tế lương thực thực phẩm TPHCM (HCMC FOODEX) để giới thiệu sản phẩm và tìm kiếm cơ hội hợp tác với nhà phân phối nước ngoài. Tại sự kiện, Co.opXtra tập trung giới thiệu dòng sản phẩm hàng nhãn riêng Co.op - nhóm hàng chiến lược của hệ thống. Kết quả bước đầu cho thấy nhiều đối tác nước ngoài đã quan tâm, tìm hiểu khả năng đưa các mặt hàng này vào hệ thống phân phối của họ. Với lợi thế về chất lượng ổn định, giá hợp lý và khả năng kiểm soát chuỗi cung ứng, các sản phẩm được đánh giá phù hợp để tiếp cận nhiều kênh phân phối, từ bán lẻ hiện đại đến thương mại điện tử.

ÁNH TUYẾT

Từ khóa

Co.opXtra Hàng chiến lược Đại siêu thị Hệ thống bán lẻ Co opmart Xúc tiến thương mại Nhà phân phối Phân phối Gian hàng Đơn cử ; TDTM

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