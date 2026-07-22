Saigon Co.op: Đổi điểm tích lũy lấy voucher mua sắm, nghỉ dưỡng

Saigon Co.op vừa đưa vào vận hành hệ sinh thái đổi điểm đa dịch vụ dành cho khách hàng thành viên, cho phép quy đổi điểm tích lũy thành e-voucher để sử dụng tại nhiều dịch vụ trong hệ sinh thái của doanh nghiệp.

Theo đó, từ ngày 10-7, khách hàng có thể đổi điểm tích lũy thành e-voucher để mua sắm, vui chơi, giải trí, xem phim tại hệ thống Trung tâm Thương mại Sense City hoặc sử dụng các dịch vụ nghỉ dưỡng, nhà hàng và spa tại khách sạn Charmant Suites. Việc quy đổi được thực hiện trực tiếp trên ứng dụng Co.op Online. Sau khi liên kết thẻ thành viên, khách hàng có thể đổi điểm sang e-voucher có giá trị tương ứng chỉ với vài thao tác.

Theo Saigon Co.op, việc mở rộng hệ sinh thái đổi điểm nhằm gia tăng giá trị chương trình khách hàng thân thiết, giúp điểm tích lũy được sử dụng linh hoạt hơn thay vì chỉ phục vụ hoạt động mua sắm tại hệ thống bán lẻ. Đây cũng là một trong những bước đi mở rộng hệ sinh thái dịch vụ của Saigon Co.op sau cột mốc 30 năm phát triển.

ANH THY