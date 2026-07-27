Gen Z thúc đẩy nhà bán lẻ thay đổi không gian mua sắm

Theo báo cáo Retail in the Trust Economy của Công ty dịch vụ bất động sản Cushman & Wakefield, 64% người tiêu dùng gen Z có xu hướng ưu tiên mua sắm trực tiếp tại cửa hàng. Kết quả này cho thấy sự phát triển của mua sắm trực tuyến không làm giảm hoàn toàn sức hút của điểm bán vật lý, nhưng đang buộc các nhà bán lẻ thay đổi cách tiếp cận khách hàng trẻ.

Siêu thị Co.opmart đang thay đổi không gian mua sắm hiện đại, thân thiện hơn để đáp ứng xu hướng mua sắm của người tiêu dùng

Khách hàng gen Z thường tìm hiểu, so sánh sản phẩm trên mạng trước khi đến cửa hàng. Vì vậy, chuyến đi mua sắm không còn đơn thuần để lựa chọn và thanh toán hàng hóa. Người trẻ còn muốn ăn uống, gặp gỡ bạn bè, tham gia sự kiện, trải nghiệm sản phẩm và tạo nội dung chia sẻ trên mạng xã hội. Xu hướng này đang thúc đẩy siêu thị và trung tâm thương mại chuyển thành “điểm đến thứ ba” sau nhà ở và nơi làm việc. Nhiều đơn vị tăng thêm không gian ẩm thực, giải trí, chăm sóc sức khỏe; đồng thời tổ chức sự kiện, cửa hàng pop-up và hoạt động tương tác để kéo dài thời gian khách hàng lưu lại.

Chẳng hạn Saigon Co.op đang làm mới diện mạo ở nhiều không gian mua sắm như Co.opmart, Co.opXtra, Sense City…, biến những nơi này thành điểm đến kết hợp mua sắm, ẩm thực, vui chơi và trải nghiệm. Qua đó, hệ thống không chỉ đáp ứng nhu cầu mua hàng mà còn tạo thêm lý do để khách hàng, nhất là giới trẻ, ở lại lâu hơn và thường xuyên quay lại.

PHƯƠNG NHI