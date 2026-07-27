Chuẩn bị năm học mới: Chủ động mua sắm để giảm áp lực chi tiêu

Không còn tâm lý chờ sát ngày khai giảng mới mua sắm, nhiều phụ huynh tại TPHCM đã chủ động chuẩn bị đồ dùng học tập từ sớm cho con để vừa tận dụng các chương trình khuyến mãi, vừa giảm áp lực chi tiêu cho gia đình.

Co.opmart ưu đãi nhiều sản phẩm mùa tựu trường (ẢNH: MINH LOAN)

Tính kỹ từng khoản chi

Dù còn hơn 1 tháng nữa mới bước vào năm học mới, nhưng chị Ngọc Anh (phường Xuân Hòa, TPHCM) đã tranh thủ đưa con gái sắp vào lớp 1 đến Co.opmart đường Nguyễn Đình Chiểu mua sắm đồ dùng học tập như: ba lô, bàn học gấp, tập viết, bút màu... Thay vì mua một lần, chị dành khá nhiều thời gian so sánh giá và ưu tiên mặt hàng khuyến mãi. “Năm nay thu nhập của gia đình chưa cải thiện trong khi chi phí sinh hoạt đều tăng nên khoản nào cũng phải tính. Thấy nhiều mặt hàng giảm từ 20% trở lên, tôi mua trước từng đợt để đỡ áp lực hơn chờ sát ngày khai giảng mới sắm một lần”, chị Ngọc Anh chia sẻ. Tương tự, anh Thanh Minh (phường Trung Mỹ Tây, TPHCM) cũng không mua sắm dồn vào một lần. Tranh thủ chương trình khuyến mãi đang triển khai ở siêu thị gần nhà, anh chọn mua trước những mặt hàng cần dùng như: đồng phục, bình nước, tập và dụng cụ học tập; các khoản còn lại chờ khi nhà trường thông báo cụ thể sẽ bổ sung. “Mình cố gắng chia nhỏ từng khoản để không bị áp lực khi sát ngày khai giảng”, anh Minh nói.

Thực tế, mùa mua sắm tựu trường năm nay diễn ra trong bối cảnh người tiêu dùng (NTD) có xu hướng kiểm soát chi tiêu chặt chẽ hơn. Theo bà Nguyễn Cao Ngọc Dung, phụ trách Phát triển thị trường Việt Nam và Philippines của Công ty nghiên cứu thị trường NielsenIQ, NTD Việt Nam đang chi tiêu có chủ đích hơn, cân nhắc kỹ trước khi đưa một sản phẩm vào giỏ hàng.

Khảo sát của NielsenIQ cho thấy, 63% NTD Việt Nam cho biết đang thận trọng và thắt chặt chi tiêu (năm ngoái là 57%). Mặc dù xu hướng này không đồng nghĩa NTD cắt giảm mọi khoản chi nhưng người dân có xu hướng ưu tiên nhu cầu thiết yếu, cân nhắc kỹ giá trị nhận được và tính toán nhiều hơn trước mỗi quyết định mua sắm.

Hàng hóa tựu trường vào mùa sớm

Theo Sở GD-ĐT TPHCM, năm học 2026-2027, thành phố dự kiến có khoảng 2,5 triệu học sinh các cấp bước vào năm học mới. Đây cũng là một trong những mùa mua sắm lớn trong năm của thị trường bán lẻ, tập trung vào sách vở, dụng cụ học tập, đồng phục và mặt hàng thiết yếu khác. Nắm bắt nhu cầu này, nhiều hệ thống bán lẻ tại TPHCM đã đưa các nhóm hàng tựu trường lên kệ từ đầu tháng 6-2026 và triển khai khuyến mãi theo từng đợt. Danh mục sản phẩm ngoài tập, viết, ba lô còn mở rộng sang đồng phục, bàn học, bình nước, sữa và các sản phẩm chăm sóc cá nhân cho học sinh.

Ghi nhận tại một số siêu thị Co.opmart và Co.opXtra trên địa bàn TPHCM như Co.opmart đường Nguyễn Ảnh Thủ (phường Trung Mỹ Co.opmart ưu đãi nhiều sản phẩm mùa tựu trường (ẢNH: MINH LOAN) Tây), Co.opmart đường Nguyễn Đình Chiểu (phường Xuân Hòa), Co.opXtra Vạn Hạnh (phường Hòa Hưng)... cho thấy, các điểm bán đồng loạt triển khai khuyến mãi “Deal tựu trường, giá yêu thương”, kéo dài từ ngày 23-7 đến 5-8. Theo đó, nhiều nhóm hàng phục vụ mùa tựu trường được áp dụng mức ưu đãi giảm giá từ 20%-50% như lốc 10 quyển tập Co.op Select loại 96 trang giảm từ 91.000 đồng còn 55.000 đồng; một số loại bút màu giảm giá 28%; tập tô và tập viết giảm giá 33%; đồng phục học sinh giảm giá 20%; bình giữ nhiệt giảm gần 50% so với giá niêm yết.

Ngoài giảm giá, hệ thống bán lẻ cũng mở rộng lựa chọn ở nhiều phân khúc để phù hợp khả năng chi tiêu từng gia đình. Chẳng hạn, bàn học sinh gấp chân inox có giá từ 105.000 139.000 đồng; bình nước học sinh dưới 50.000 đồng, giúp phụ huynh dễ cân đối ngân sách khi chuẩn bị năm học mới. “Chúng tôi chuẩn bị nguồn hàng từ sớm và làm việc với các nhà cung cấp để đưa ra mức giá phù hợp, góp phần giảm áp lực chi tiêu cho phụ huynh trong mùa tựu trường. Thực tế, khi đưa con đi mua sắm, nhiều gia đình thường kết hợp mua thêm sữa, thực phẩm và sản phẩm thiết yếu. Vì vậy, chương trình khuyến mãi cũng được mở rộng sang các nhóm hàng này”, đại diện hệ thống Co.opmart cho biết.

Theo đại diện Co.opmart, hiện tâm lý thắt chặt chi tiêu đang ảnh hưởng nhiều đến quyết định mua sắm của NTD. Do đó, các chương trình khuyến mãi tập trung được kỳ vọng thúc đẩy sức mua tại hệ thống siêu thị trong thời gian tới.

NGỌC THÙY