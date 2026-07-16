Nhiều chương trình giảm giá tại Co.opmart từ ngày 2 đến 22-7

Hưởng ứng chương trình khuyến mãi tập trung quốc gia - Vietnam Grand Sale 2026, hệ thống Co.opmart triển khai nhiều chương trình giảm giá, áp dụng từ ngày 2 đến 22-7, mức ưu đãi lên đến 54% cho các nhóm hàng tiêu dùng thiết yếu, hóa mỹ phẩm, thực phẩm và đồ gia dụng.

Trong đó, nhóm hóa mỹ phẩm với nhiều sản phẩm chăm sóc cá nhân, chăm sóc gia đình giảm từ 25-39%, đồng thời áp dụng các chương trình mua 2 tặng 1, mua 1 tặng 1 đối với một số mặt hàng nước giặt, nước lau sàn, xịt phòng, kem đánh răng và sản phẩm chăm sóc cơ thể. Ở nhóm thực phẩm, nhiều mặt hàng chế biến, đồ uống, cà phê, ngũ cốc, gia vị và nông sản cũng được giảm giá, ưu đãi khi mua kèm. Ngoài ra, chương trình “Giảm sốc - Giảm tận gốc” còn áp dụng cho các mặt hàng gia dụng, thời trang và chăn ga gối đệm với mức giảm đến 50%.

Theo Co.opmart, chương trình Vietnam Grand Sale 2026 góp phần hưởng ứng đợt khuyến mại tập trung trên phạm vi cả nước và kích cầu tiêu dùng trong mùa hè.

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