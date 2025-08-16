124 học sinh đạt giải Lê Quý Đôn năm 2024-2025

Sáng 16-8, tại Trường THCS và THPT Trần Đại Nghĩa (TPHCM), Ban tổ chức đã trao giải cho 124 học sinh xuất sắc vượt qua các kỳ câu hỏi và đạt thành tích cao tại Ngày hội Chung kết Giải Lê Quý Đôn năm học 2024-2025.

Đại diện Ban Tổ chức trao giải thưởng thủ khoa khối THCS

Trong đó, Trường Tiểu học Trần Bình Trọng (phường Chợ Quán, TPHCM) là trường có số lượng học sinh đoạt giải đông nhất khối Tiểu học gồm 4 em. Trường THCS Hoa Lư (phường Tăng Nhơn Phú, TPHCM) có số lượng học sinh đoạt giải đông nhất ở khối trung học cơ sở gồm có 11 em, trong đó có 1 em đoạt thủ khoa lớp 7.

Đại diện đại biểu và Ban tổ chức trao giải thưởng cho các em thủ khoa khối tiểu học

Nhà báo Nguyễn Khắc Cường, Phó Tổng Biên tập Báo Tuổi trẻ, chia sẻ: "Năm học 2024-2025 là cột mốc đặc biệt khi Giải Lê Quý Đôn bước vào năm thứ 30 trên ấn phẩm Nhi Đồng TPHCM và năm thứ 26 trên ấn phẩm Khăn Quàng Đỏ. Cuộc thi ngày càng được mở rộng quy mô với nhiều sáng tạo. Chúng tôi đã tạo ra một sân chơi mà ở đó, các em học mà chơi, ứng dụng những kiến thức học được trong nhà trường để giải quyết những câu hỏi không chỉ mang tính lý thuyết mà còn gợi mở để các em vận dụng vào những bài toán từ cuộc sống. Giải đã trở thành bạn đồng hành tin cậy với các thế hệ học sinh. Giải cũng đã vinh dự nhận được bằng khen của UBND TPHCM".

Từ những năm đầu tiên với chỉ 17.000 bài tham gia, Giải Lê Quý Đôn đã không ngừng phát triển, khẳng định sự lan tỏa và tầm vóc của mình. Sân chơi học tập này tạo điều kiện để học sinh tiểu học và trung học cơ sở ôn luyện kiến thức trên lớp, đồng thời khuyến khích các em phát huy khả năng tự học, tư duy sáng tạo thông qua việc chinh phục các câu hỏi do Ban tổ chức biên soạn.

Giải thưởng Lê Quý Đôn năm học 2024-2025 thu hút sự tham gia sôi nổi của các em học sinh khi nhận được bài làm của hơn 103.000 học sinh cấp trung học cơ sở và tiểu học đến từ TPHCM và các tỉnh thành. Đây là một sự kiện thường niên do báo Tuổi trẻ phối hợp với Sở Giáo dục - Đào tạo TPHCM tổ chức, diễn ra trên ấn phẩm Khăn Quàng Đỏ và Nhi Đồng TPHCM.

KIM HUYỀN