Gia Lai: Nữ sinh lớp 7 bị nhóm bạn vây đánh

Ngày 2-12, UBND phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) đã báo cáo UBND tỉnh về vụ bạo lực học đường xảy ra tại Trường THCS Tôn Đức Thắng.

Trường THCS Tôn Đức Thắng

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh một nữ sinh bị nhóm bạn vây đánh, đạp trong lúc nhiều học sinh khác đứng xem. Sau khi tiếp nhận thông tin, UBND phường chỉ đạo cơ quan chức năng làm việc với ban giám hiệu, giáo viên và các học sinh liên quan để xác minh.

Qua xác minh, sự việc xảy ra vào 13 giờ 15 ngày 28-11, trước giờ học Giáo dục thể chất của lớp 7.1. Nữ sinh bị đánh là em Đ.T.N.T. Hai học sinh tham gia đánh là T.T.P. và T.N.H.T. (cùng lớp 7.1). Nguyên nhân do mâu thuẫn việc mượn bài mỹ thuật.

Ngày 1-12, phụ huynh em Đ.T.N.T. liên hệ nhà trường, trao đổi nguyện vọng xin chuyển trường cho em. Ban giám hiệu đã động viên, cam kết đảm bảo an toàn cho học sinh. Hiện sức khỏe và tâm lý của em học sinh bị đánh đã ổn định.

UBND phường Thống Nhất yêu cầu Trường THCS Tôn Đức Thắng tăng cường quản lý, giáo dục đạo đức và kỹ năng sống cho học sinh; tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với giáo viên chủ nhiệm lớp 7.1 và các cá nhân liên quan trong công tác quản lý học sinh; đồng thời tiếp tục thăm hỏi, động viên học sinh bị đánh sớm trở lại học tập.

HỮU PHÚC