Nuôi dưỡng thói quen đọc sách cho trẻ

Tối 5-12, tại Nhà sách FAHASA Tân Định (phường Xuân Hòa, TPHCM), gần 200 phụ huynh và học sinh đã tham dự buổi nói chuyện với chủ đề “Từ đọc đến viết – Hành trình phát triển ngôn ngữ” do Công ty cổ phần đầu tư và phát triển giáo dục Phương Nam phối hợp với Hệ thống nhà sách FAHASA tổ chức.

Theo ông Phạm Vĩnh Thái, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, trong bối cảnh chuyển đổi số, văn hóa đọc đang đứng trước nhiều thách thức. Ngoài những giờ học kiến thức trong trường, học sinh cần có những người bạn sách để bồi đắp tâm hồn, mở rộng tư duy phản biện và phát triển ngôn ngữ.

Với góc nhìn khác, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam chia sẻ: "Đọc sách không chỉ là tiếp nhận thông tin, mà là quá trình xây dựng thế giới nội tâm. Một đứa trẻ không đọc sách sẽ thiếu đi khả năng tưởng tượng, sự đồng cảm, khó khăn khi diễn đạt cảm xúc của chính mình".

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều chia sẻ tại buổi nói chuyện

Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam khẳng định, những quyển sách chính là cầu nối giúp trẻ duy trì sự kết nối sâu sắc với ngôn ngữ và cộng đồng xã hội.

Để xây dựng thói quen đọc sách cho trẻ, cha mẹ cần đồng hành với con trong việc rèn thói quen đọc sách tại nhà. Đó không chỉ là việc ngồi cạnh và lật cùng con vài trang sách, mà là hành trình chia sẻ cảm xúc. Khi người lớn đọc cùng, các con sẽ cảm nhận việc đọc không phải nhiệm vụ, mà là niềm vui được chia sẻ.

Nhà văn Nguyễn Quang Thiều nhấn mạnh vai trò đồng hành của cha mẹ trong việc xây dựng thói quen đọc sách cho trẻ

Trước câu hỏi làm thế nào giúp con xây dựng thói quen đọc sách một cách tự nhiên trong môi trường đầy các thiết bị điện tử, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều cho rằng, trong một gia đình, nếu cha mẹ sử dụng điện thoại di động thường xuyên thì con cái sẽ tìm đến điện thoại. Ngược lại, nếu cha mẹ có thói quen đọc sách thì con sẽ chủ động tìm sách để đọc.

Ngoài ra, với đặc thù tâm lý lứa tuổi, trẻ chỉ hứng thú với việc đọc khi các em được khơi gợi trí tò mò và có quyền tự do lựa chọn. Do đó, phụ huynh cần kiên nhẫn, đồng hành, chứ không nên áp đặt con phải đọc sách.

Nhiều trẻ em tham gia buổi nói chuyện

Tại buổi nói chuyện, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều giới thiệu bộ truyện thiếu nhi "Papelucho" - tác phẩm kinh điển của văn học Chile của nhà văn Marcela Paz. Tác phẩm đã chinh phục hơn 11 triệu độc giả trên toàn thế giới. Tác phẩm do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành và giới thiệu đến độc giả thiếu nhi Việt Nam.

THU TÂM