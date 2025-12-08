Giảm áp lực tuyển sinh vào lớp 10 công lập

Trong phiên thảo luận tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, đề xuất bỏ kỳ thi tuyển sinh lớp 10 đã thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận xã hội. Tại TPHCM, ngành giáo dục đang rà soát để thống nhất phương án tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 theo hướng vừa đảm bảo yêu cầu tuyển sinh, vừa giảm áp lực cho học sinh.

Thi tuyển hay xét tuyển?

Thầy Phan Lê Huy, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Tiết (phường Lái Thiêu, TPHCM), nhận xét, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập nhiều năm trở lại đây gây áp lực rất lớn không chỉ với học sinh mà cả phụ huynh và giáo viên. Tuy nhiên, đây là lựa chọn bắt buộc tại những khu vực tập trung đông dân cư, tỷ lệ phân bổ trường công lập chưa theo kịp nhu cầu về chỗ học của người dân. Nếu xét tuyển, áp lực thi cử sẽ giảm rõ rệt, nhưng có nguy cơ không đảm bảo công bằng giữa các trường THCS trên cùng địa bàn, thậm chí giữa các lớp trong cùng một trường học do tiêu chí và tiêu chuẩn đánh giá chưa đồng bộ.

“Dù thi tuyển hay xét tuyển thì mục tiêu cuối cùng là tăng cơ hội tiếp cận giáo dục chất lượng cho người học, đảm bảo học sinh được học tập trong môi trường phù hợp trình độ, năng lực bản thân. Vì vậy, không nên có mẫu số chung trong tuyển sinh, mà mỗi địa phương tùy vào điều kiện thực tế để lựa chọn hình thức phù hợp”, thầy Phan Lê Huy đề xuất.

Ở góc độ khác, theo thầy Võ Thanh Minh, Hiệu trưởng Trường THPT Xuyên Mộc (xã Hồ Tràm, TPHCM), phương thức thi tuyển giúp đánh giá thực chất chất lượng đầu vào của học sinh ở cấp THPT, qua đó tạo động lực cho học sinh, giáo viên và nhà trường nâng cao chất lượng học tập và giảng dạy. Tuy nhiên, trên địa bàn TPHCM thời gian qua có một số trường THPT chưa khai thác hết công suất phòng học. Điều này vừa lãng phí, vừa đánh mất cơ hội được học trường công của học sinh.

Do đó, bên cạnh việc tổ chức thi tuyển, ngành giáo dục cần có thêm giải pháp nhằm tạo điều kiện cho học sinh tốt nghiệp THCS được học tiếp lớp 10 công lập ở những nơi đáp ứng đầy đủ điều kiện về cơ sở vật chất và đội ngũ. Điều này phù hợp với mục tiêu của Nghị quyết số 71-NQ/TW (ngày 22-8-2025) của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo với mục tiêu đến năm 2035, cả nước hoàn thành phổ cập THPT và tương đương.

Giờ học Toán của học sinh lớp 9, Trường THCS Nguyễn Du (phường Bến Thành, TPHCM). Ảnh: THU TÂM

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Bảo Quốc thông tin, TPHCM dự kiến kết hợp 2 hình thức xét tuyển và thi tuyển vào lớp 10 công lập năm học 2026-2027 nhằm phù hợp tình hình thực tế tại các địa phương. Trong đó, hình thức xét tuyển được triển khai ở một số khu vực có đặc thù riêng về khoảng cách địa lý, tỷ lệ học sinh lớp 9 tốt nghiệp THCS; các khu vực còn lại tuyển sinh bằng hình thức thi tuyển. Phương án nói trên nhằm đảm bảo sự ổn định của công tác tuyển sinh qua các năm học, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà trường, học sinh lớp 9 triển khai kế hoạch ôn tập trong học kỳ 2 của năm học.

Ngoài ra, theo một cán bộ Phòng Kế hoạch tài chính (Sở GD-ĐT TPHCM), số lượng học sinh lớp 9 tốt nghiệp THCS tại TPHCM biến động qua mỗi năm, song tổng chỉ tiêu xét tuyển lớp 10 công lập không thay đổi nhiều, do quy mô trường lớp rất khó mở rộng vì thiếu quỹ đất sạch. Trong tình hình đó, thi tuyển vẫn là công cụ sàng lọc chưa thể thay thế ở những địa bàn cơ sở vật chất trường học còn hạn chế.

Đề xuất xét tuyển ở địa bàn đặc thù Ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch UBND Đặc khu Côn Đảo (TPHCM), cho biết, Đặc khu Côn Đảo có khoảng 200 học sinh lớp 9. Đặc thù của địa phương là không có trường THPT tư thục và cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Học sinh sau tốt nghiệp THCS không có nhiều lựa chọn như ở đất liền. Nếu không trúng tuyển lớp 10 công lập, các em phải nghỉ học hoặc ôn thi lại vào năm sau. Từ thực tế đó, địa phương đề xuất phương án tất cả học sinh tốt nghiệp THCS trên địa bàn đều được xét tuyển vào lớp 10 công lập. Tương tự, học sinh lớp 9, Trường THCS-THPT Thạnh An (xã Cần Giờ, TPHCM) cũng đề xuất được tiếp tục xét tuyển vào lớp 10 công lập do đặc thù riêng về khoảng cách địa lý và điều kiện đi lại khó khăn nếu phải chuyển đổi qua môi trường học tập khác.

Tiếp tục đổi mới đề thi

Chị Nguyễn Thị Minh Thiên, phụ huynh có con đang học lớp 9, Trường THCS Duy Tân (phường Vũng Tàu, TPHCM), nêu ý kiến, đối với các trường THPT công lập có điểm chuẩn đầu vào ở tốp đầu với tỷ lệ cạnh tranh cao, thi tuyển là căn cứ chính để đảm bảo tính công bằng, khách quan trong tuyển sinh. Tuy nhiên, các trường có thể kết hợp thêm các tiêu chí bổ sung khác để nâng cao chất lượng đầu vào như: học bạ; văn bản chứng chỉ ngoại ngữ, tin học; phỏng vấn trực tiếp học sinh… Đối với kỳ thi tuyển sinh, để giảm áp lực cho học sinh, đề thi cần đổi mới theo hướng tăng cường kiểm tra năng lực, giảm bớt kiểm tra kiến thức hàn lâm, không yêu cầu học sinh trả bài thuộc lòng hoặc luyện giải đề thi ở các trung tâm học thêm.

Ở góc độ người học, nhiều học sinh lớp 9 cho biết, đề thi tuyển sinh lớp 10 của TPHCM nhiều năm trở lại đây, đặc biệt ở môn Toán, có số lượng câu hỏi vận dụng kiến thức giải quyết vấn đề thực tế chiếm tỷ lệ cao. Trong đó, nhiều tình huống xây dựng trong đề thi còn mang tính lắt léo, đánh đố thí sinh, gây khó khăn cho những học sinh không luyện giải đề trước kỳ thi.

Thay vì học thuộc lòng kiến thức như trước đây, học sinh chuyển qua luyện giải đề thi mẫu, áp lực vì thế không hề giảm đi. Để kỳ thi tuyển sinh lớp 10 không trở thành “kỳ thi quốc gia thu nhỏ” với áp lực nặng nề cho học sinh và phụ huynh, nhiều giáo viên đề xuất giảm yêu cầu vận dụng cao của đề thi, đồng thời đảm bảo mức độ phân hóa đồng đều giữa các môn thi, phù hợp mặt bằng chung về trình độ, năng lực học sinh sau thực hiện sắp xếp lại địa giới hành chính.

Hướng nghiệp sớm cho học sinh Tại Trường THCS Nguyễn Văn Tiết (phường Lái Thiêu, TPHCM), từ đầu năm học 2025-2026, nhà trường đã phân công đội ngũ giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn quan tâm theo dõi, nhắc nhở học sinh lớp 9 tự giác học tập và ôn thi. Ngoài ra, trường tổ chức họp toàn bộ phụ huynh học sinh khối 9 để phổ biến về điều kiện xét tốt nghiệp THCS, quy chế tuyển sinh lớp 10, chỉ tiêu xét tuyển lớp 10 của các trường THPT công lập trên địa bàn những năm trước để phụ huynh và học sinh tham khảo. Đặc biệt, trường tiến hành khảo sát phân loại trình độ học sinh để kịp thời bồi dưỡng, phụ đạo cho những học sinh có năng lực chưa đạt yêu cầu. Tại Trường THCS Trương Công Định (xã Châu Pha, TPHCM), các hoạt động tư vấn, hướng nghiệp đã được nhà trường khởi động từ đầu năm học, giúp học sinh sớm định hình hướng đi sau khi tốt nghiệp THCS. Trong đó, thông tin hướng nghiệp được cung cấp cho học sinh trong các buổi sinh hoạt lớp, sinh hoạt dưới cờ. Nhà trường mời báo cáo viên đến từ các trường đào tạo nghề, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên để chia sẻ với học sinh về cơ hội việc làm và con đường học tập phù hợp sau tốt nghiệp THCS. Thầy Đỗ Cao Thoan, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết, điểm mới của hoạt động tư vấn, hướng nghiệp trong năm học này là nhà trường tổ chức cho học sinh trải nghiệm thực tế tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn. Học sinh được khám phá môi trường học tập, tận mắt quan sát, vận hành thiết bị, máy móc của xưởng thực hành, đồng thời được giải đáp thắc mắc từ chính giảng viên giàu kinh nghiệm của các trường đào tạo nghề, qua đó giúp các em có cái nhìn thấu đáo hơn về nghề nghiệp trong tương lai. Với cách làm tương tự, Trường THCS Trần Phú (phường Hòa Hưng, TPHCM) tổ chức Hội thi “Trải nghiệm một ngày làm giáo viên” vào cuối tháng 11 vừa qua nhằm giúp học sinh lớp 9 có trải nghiệm thực tế công việc của một giáo viên, qua đó góp phần định hướng nghề nghiệp trong tương lai. Hiệu trưởng Trường THCS Trần Phú Ngô Ngọc Uyên chia sẻ, ngoài mục tiêu hướng nghiệp cho học sinh, hoạt động trải nghiệm còn tạo cơ hội cho đội ngũ giáo viên trong trường chia sẻ về ý thức trách nhiệm, tinh thần làm việc nghiêm túc cho học sinh lớp 9 dù các em lựa chọn vị trí, công việc nào trong xã hội. Quách Kim Sang, học sinh lớp 9/6, Trường THCS Trần Phú, cho biết, việc được trải nghiệm thực tế các ngành nghề giúp em xác định rõ ràng hơn các mục tiêu học tập, qua đó có kế hoạch rèn luyện phù hợp để theo đuổi công việc yêu thích trong tương lai. T.TÂM- K.CHI-C.SƠN

