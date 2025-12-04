Hàng trăm chuyên gia toán, dữ liệu hàng đầu thế giới tụ hội tại TPHCM

Ngày 4-12, tại Đại học Kinh tế TPHCM (UEH) chính thức diễn ra hội thảo quốc tế lần thứ 13 của Hiệp hội quốc tế về tính toán thống kê – khu vực châu Á (IASC-ARS 2025).

Hội thảo khoa học quốc tế do UEH đăng cai tổ chức, được coi là hoạt động học thuật quốc tế nổi bật của Việt Nam trong năm 2025

Sự kiện được UEH đăng cai, Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán (VIASM) và Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước UEH (CELG – UEH) đồng tổ chức, diễn ra từ ngày 3 đến 6-12-2025.

Hội thảo quy tụ hàng trăm nhà khoa học thống kê, khoa học dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và kinh tế lượng hàng đầu đến từ châu Á, châu Âu, Hoa Kỳ và Australia, trở thành một trong những hoạt động học thuật quốc tế nổi bật tại Việt Nam năm 2025.

Phát biểu tại hội thảo, GS Donguk Kim, Chủ tịch Hiệp hội Quốc tế về Tính toán Thống kê chi nhánh châu Á nhấn mạnh, thế giới đang đối mặt với những thách thức dữ liệu ngày càng phức tạp, khi AI phát triển vượt bậc kéo theo yêu cầu mới về độ tin cậy, khả năng mở rộng và tính tương thích trong xử lý dữ liệu. Trong bối cảnh đó, khoa học dữ liệu tiếp tục giữ vai trò nền tảng, cung cấp hệ thống phương pháp luận đáng tin cậy để hỗ trợ ra quyết định, thúc đẩy nghiên cứu và mở đường cho các khám phá mới.

Ông cho biết hội thảo năm nay quy tụ 169 diễn giả, thể hiện tầm vóc ngày càng lớn của cộng đồng khoa học dữ liệu trong khu vực. Đây không chỉ là diễn đàn chia sẻ những kết quả nghiên cứu tiên tiến mà còn là cơ hội mở rộng hợp tác, kết nối các nhà nghiên cứu và thúc đẩy các sáng kiến mang tính toàn cầu.

GS Jianqing Fan với bài trình bày mở màn hội thảo

Là một trong ba diễn giả chính tại hội thảo năm nay, GS Jianqing Fan, Đại học Princeton – Mỹ mang đến bài trình bày ấn tượng về AI tạo sinh – loại trí tuệ nhân tạo có khả năng tạo ra nội dung mới. Theo ông, đứng sau làn sóng AI tạo sinh hiện nay là cả một bộ máy toán học tinh vi tạo nên. Bài trình bày mang tính học thuật cao, được những người tham dự hội thảo là hàng trăm chuyên gia đầu ngành toán, thống kê chăm chú theo dõi và tán thưởng.

GS Fan hiện là một trong những nhà khoa học có ảnh hưởng hàng đầu thế giới trong lĩnh vực thống kê, kinh tế lượng và khoa học dữ liệu. Ông không chỉ là một học giả xuất sắc mà còn là người đã định hình hướng nghiên cứu mới trong nhiều thập kỷ qua.

GS Chun-houh Chen (Đài Loan) giới thiệu một cách tiếp cận trực quan để hiểu những bộ dữ liệu phức tạp bằng cách biến chúng thành các “bức tranh” ma trận dễ quan sát. Công cụ GAP mà ông phát triển giúp phát hiện nhanh các mẫu, nhóm và bất thường trong dữ liệu ở nhiều lĩnh vực, từ y học đến khí tượng. Bài nói cho thấy trước khi phân tích sâu, đôi khi cách hiệu quả nhất là… nhìn dữ liệu một cách rõ ràng.

Hội thảo quy tụ một cộng đồng chuyên gia tên tuổi trong lĩnh vực toán, thống kê của châu Á và thế giới

Trong khi đó, GS Trần Minh Ngọc (University of Sydney Business School, Australia) trình bày về các mô hình thống kê dành cho dữ liệu lớn và biến động liên tục – thách thức trung tâm của kỷ nguyên AI. Ông giới thiệu những phương pháp giúp mô hình dự báo ổn định hơn khi dữ liệu nhiễu, thay đổi nhanh hoặc đến theo dòng thời gian, đặc biệt hữu ích trong các lĩnh vực như tài chính, kinh tế lượng và phân tích rủi ro. Bài gửi đi thông điệp, rằng muốn AI đáng tin cậy, ta phải có nền tảng thống kê đủ mạnh để “chịu nhiệt” của thế giới dữ liệu thật.

Trước khi hội thảo chính thức diễn ra đã có hai buổi đào tạo ngắn hạn chuyên sâu do các nhà khoa học hàng đầu giảng dạy. Phiên báo cáo poster tạo cơ hội cho nghiên cứu sinh, học giả trẻ và các nhóm nghiên cứu trình bày công trình mới nhận phản biện trực tiếp và mở rộng mạng lưới hợp tác. Hội thảo IASC-ARS 2025 góp phần tăng cường sự hiện diện của Việt Nam trong cộng đồng thống kê và khoa học dữ liệu quốc tế.

MAI HOA