Sáng 5-12, tại Hà Nội đã diễn ra lễ tổng kết và trao giải cuộc thi viết “Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường” năm 2025.

Trao giải cuộc thi viết “Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường” năm 2025

Cuộc thi được Bộ GD-ĐT giao cho Báo Giáo dục và Thời đại - đơn vị thường trực tổ chức hàng năm, nhằm ghi nhận, tôn vinh các nhà giáo có tình cảm, việc làm, thành tích tốt đẹp, đóng góp tích cực cho công cuộc đổi mới giáo dục; ghi nhận và tôn vinh những cơ sở giáo dục có nhiều đổi mới, sáng tạo trong dạy học và giáo dục học sinh…

Năm 2025 có gần 90.000 tác phẩm gửi về dự thi, trong đó có 70.000 tác phẩm gửi theo hình thức trực tuyến và gần 20.000 tác phẩm gửi qua đường bưu điện. Nhiều tác phẩm đến từ vùng miền xa, ngôi trường nhỏ, từ những cây bút lần đầu viết về thầy cô.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại Triệu Ngọc Lâm cho biết, năm nay Hội đồng giám khảo ghi nhận nhiều tác phẩm có chiều sâu trong cách cảm, cách nghĩ, đặc biệt là sự dày công tìm tòi để tái hiện những chi tiết rất đời, rất thật.

Trong đó, ấn tượng nhất là câu chuyện của cô Nguyễn Thị Nhung - giáo viên Trường Tiểu học và THCS Trường Sa lớn, quần đảo Trường Sa. Đó là câu chuyện của một người phụ nữ nhỏ bé mang trái tim đầy nhiệt huyết và tình yêu dành cho nghề giáo, cho học trò, cho biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Cô Nguyễn Thị Nhung đã gắn bó với Trường Sa tròn 10 năm - một thập kỷ không chỉ gieo mầm tri thức mà còn vun đắp tình yêu quê hương cho biết bao thế hệ học trò nơi đầu sóng ngọn gió.

Trao giải nhất cuộc thi viết “Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường” năm 2025

Bên cạnh đó là tác phẩm “Người thầy thắp sáng trái tim tôi” của tác giả Nguyễn Hải Nam, trường THCS Võ Thị Sáu, TP Hải Phòng. Tác phẩm là một trong những bài viết giàu cảm xúc nhất, không chỉ bởi hoàn cảnh đặc biệt của tác giả, một học sinh khiếm thị mà còn bởi cách em kể về người giáo viên đã dìu dắt em trưởng thành...

Ngoài ra, nhiều tác phẩm khác cũng để lại dấu ấn mạnh mẽ, là những lát cắt khác nhau của đời sống học đường. Có trang viết chứa đầy ký ức của một học trò vùng cao, có bài là câu chuyện của một thầy giáo trẻ mới ra trường, có tác phẩm chứa đựng bài học tâm đắc về tình người được đúc kết từ những kỷ niệm tưởng chừng nhỏ bé…

Theo ông Triệu Ngọc Lâm, cuộc thi sẽ tiếp tục được duy trì hàng năm, ban tổ chức sẽ mở rộng nền tảng số để những bài viết không chỉ nằm trên mặt báo, mà còn được kể bằng âm thanh, hình ảnh, chuyển tải đến nhiều đối tượng độc giả hơn, để ký ức về thầy cô phải được sống lại, lan tỏa và trở thành nhịp cầu kết nối giữa các thế hệ học trò.

Năm 2025, 2 giải tập thể được trao cho Sở GD-ĐT TP Hà Nội và Bắc Ninh.

2 giải Nhất trao cho tác phẩm “Ngôi trường nhỏ giữa biển khơi, tấm lòng lớn của người dạy học” (tác giả Nguyễn Thị Hằng, Thượng úy, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng) và “Người gieo hạt nắng” (tác giả Lưu Thị Mai, Giáo viên Trường THCS Ngô Quyền, phường Lê Chân, thành phố Hải Phòng).

Giải nhân vật tiêu biểu thuộc về cô Hoàng Thị Thúy Hòa, Giáo viên Trường THCS Võ Thị Sáu, phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Phòng; cô Nguyễn Thị Nhung, Giáo viên Trường Tiểu học và THCS Trường Sa Lớn, quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.

LÂM NGUYÊN