13 giờ hôm nay, Thủy điện Trị An xả tràn để điều tiết hồ chứa

Vào lúc 13 giờ ngày 30-9, Nhà máy Thủy điện Trị An tiến hành xả tràn với lưu lượng nước xả qua đập là 160m 3 /s, lưu lượng nước qua tuabin phát điện từ 750-820m 3 /s, tổng lưu lượng nước xả xuống hạ du từ 910-980m 3 /s.

Thủy điện Trị An xả nước qua đập tràn có thể khiến mực nước sông Sài Gòn dâng cao. Ảnh: MINH HẢI

Theo thông tin từ Công ty Thủy điện Trị An, vào lúc 8 giờ ngày 29-9, mực nước thượng lưu hồ Thủy điện Trị An hơn 60,5m và mực nước hạ lưu tại nhà máy thủy điện là 3,7m. Lưu lượng nước về hồ trên 1.500m3/s.

Để đảm bảo dung tích phòng lũ, kết hợp mực nước hạ du sông ở trạm thủy văn Biên Hòa đang ở mức thấp, công ty tiến hành xả nước qua đập tràn để điều tiết hồ chứa.

Cụ thể, vào lúc 13 giờ ngày 30-9, Nhà máy Thủy điện Trị An tiến hành xả tràn với lưu lượng nước xả qua đập tràn là 160m3/s, lưu lượng nước qua tuabin phát điện từ 750 - 820m3/s, tổng lưu lượng nước xả xuống hạ du từ 910 - 980m3/s.

Lúc 16 giờ, lưu lượng nước xả qua đập tràn là 320m3/s; lưu lượng nước qua tuabin phát điện từ 750 - 820m3/s; tổng lượng nước xả xuống hạ du từ 1.070 -1.140m3/s.

Tùy theo diễn biến của thời tiết, mực nước hồ Thủy điện Trị An, mực nước hạ du sông ở trạm thủy văn Biên Hòa, công ty có thể thay đổi lưu lượng nước xả qua tràn.

Công ty thông báo đến Ban Phòng thủ dân sự các cấp, các cơ quan chính quyền địa phương liên quan để chỉ đạo, phối hợp và thông báo cho nhân dân vùng hạ du hồ chứa chủ động có biện pháp phòng ngừa, nhằm tránh những thiệt hại có thể xảy ra.

Dự báo nhiều khu vực ở TPHCM tiếp tục có mưa lớn trong những ngày tới. Ảnh: MINH HẢI

* Ngày 30-9, Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ cũng phát đi bản tin dự báo thời tiết khu vực TPHCM trong 10 ngày tới. Theo dự báo, khoảng ngày 3 đến 4-10 dự báo hình thành trở lại dải hội tụ nhiệt đới có trục qua khu vực Nam Trung bộ và giữa Biển Đông. Gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ yếu đến trung bình, có khả năng hoạt động mạnh dần từ ngày 5-10. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới nhánh phía Nam tiếp tục nâng trục dần lên phía Bắc. Do đó đề phòng mưa dông kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét và gió giật mạnh.

MINH HẢI