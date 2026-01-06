Phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu hành trình tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM vừa ban hành công văn về việc tham gia Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu “Hành trình tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” và “Bác Hồ với Cao Bằng”.

Cuộc thi do Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Cao Bằng chủ trì tổ chức, diễn ra từ 8 giờ ngày 5-1 đến 24 giờ ngày 11-1-2026.

Cuộc thi được tổ chức nhân kỷ niệm 85 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28-1-1941 – 28-1-2026), đồng thời chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Thông qua hình thức trắc nghiệm trực tuyến, cuộc thi góp phần lan tỏa sâu rộng giá trị lịch sử và ý nghĩa to lớn của hành trình tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; giúp cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân hiểu rõ hơn về sự kiện Bác Hồ về nước mùa Xuân năm 1941, vai trò, vị trí chiến lược của tỉnh Cao Bằng trong cách mạng giải phóng dân tộc, cũng như tình cảm của Bác Hồ đối với đồng bào các dân tộc Cao Bằng.

Qua đó, cuộc thi góp phần khơi dậy tinh thần, ý chí và động lực trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân tiếp tục noi gương, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; vận dụng sáng tạo các bài học lịch sử vào công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và đoàn cán bộ cách mạng về Pác Bó, Cao Bằng vào ngày 28-1-1941. Tranh: TRỊNH PHÒNG

Tại TPHCM, cuộc thi được xác định là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa thiết thực trong hệ thống chính trị và toàn xã hội. Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường phối hợp tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia.

Kế hoạch, thể lệ, tài liệu và các thông tin liên quan đến cuộc thi được đăng tải và tiếp tục cập nhật trên Trang Thông tin điện tử của Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Cao Bằng, tại địa chỉ: https://tuyengiaocaobang.vn

THU HOÀI