Chương trình “Hòa nhạc mùa xuân” khởi động mùa diễn mới

Tối nay 14-3, tại Nhà hát Thành phố, Nhà hát Giao hưởng, nhạc, vũ kịch TPHCM (HBSO) tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt Hòa nhạc mùa xuân mở đầu cho các hoạt động biểu diễn của nhà hát trong năm 2026.

Nhạc trưởng Trần Nhật Minh dàn dựng và chỉ huy dàn nhạc HBSO. Ảnh: THÚY BÌNH

Chương trình hòa nhạc được dàn dựng công phu, sẽ biểu diễn phục vụ khán giả yêu nhạc cổ điển những kiệt tác opera và những bản giao hưởng bất hủ, được giới thiệu như một bức tranh âm nhạc đa sắc, giao hòa giữa tinh thần lễ hội Vienna, vẻ tráng lệ của sân khấu opera Ý, chất trữ tình lãng mạn Pháp và những vũ điệu cuồng nhiệt Mỹ Latinh.

NSƯT Phạm Khánh Ngọc

Trong đó, mở đầu đêm nhạc là khúc valse lộng lẫy Gold and Silver Waltz op. 79 của Franz Lehár - bản nhạc từng làm say đắm các khán phòng châu Âu đầu thế kỷ XX.

Tiếp nối sau đó là bản aria Let the Bright Seraphim trích từ Oratorio Samson của George Frideric Handel; tác phẩm Farandole trích vở nhạc kịch L’Arlésienne của Georges Bizet; bản Aria of Shemakhan Queen trích vở opera Golden Crokerel của Nicolai Rimsky-Korsakov; Chanson Bachique trích vở opera Hamlet của Ambroise Thomas,…

Đêm biểu diễn sẽ khép lại bằng những thanh âm trang trọng của tác phẩm Pomp and Circumstances March của Edward Elgar, những giai điệu hùng tráng như lời chúc tốt lành cho một năm mới thịnh vượng và đầy khát vọng.

Nghệ sĩ Cho Hae-Ryong

Chương trình do Nhạc trưởng Trần Nhật Minh dàn dựng và chỉ huy, với sự tham gia biểu diễn của NSƯT Phạm Khánh Ngọc, ca sĩ Phạm Trang, Phạm Duyên Huyền, Đào Mác, các nghệ sĩ Đoàn Nhạc Kịch, Dàn Hợp xướng, Dàn nhạc Giao hưởng HBSO, cùng nghệ sĩ khách mời Cho Hae-Ryong, Trần Nguyễn Kim Ngân, nghệ sĩ trumpet Tormod Asgard.

