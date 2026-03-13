Chương trình ca nhạc “Có một thời thanh xuân như thế”

21 giờ tối nay 13-3, Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM phát sóng phần 1 của chương trình " Trò chuyện cùng thời gian" với chủ đề " Có một thời thanh xuân như thế " trên kênh HTV9 và trên các nền tảng số của HTV.

Nhóm ca 135 và các nữ ca sĩ Tánh Linh, Mỹ Hảo, Thanh Nguyên biểu diễn trong chương trình "Trò chuyện cùng thời gian" với chủ đề "Có một thời thanh xuân như thế". Ảnh: HTV

Năm tháng đã lùi xa, nhưng mỗi khi nhắc lại, lòng người vẫn bồi hồi nhớ về một giai đoạn đặc biệt của lịch sử, nơi những chàng trai, cô gái Thanh niên xung phong đã gửi lại tuổi thanh xuân nơi tuyến lửa, mở đường, dựng xây đất nước. Thanh xuân của họ gắn với những con đường mở giữa rừng sâu, những nông trường nơi vùng đất mới, những đêm thức trắng khi Tổ quốc cần.

Ca sĩ Quốc Đại

Từ những lát cắt của ký ức, Có một thời thanh xuân như thế gợi lại những tháng năm vừa hào hùng vừa lãng mạn của một thời tuổi trẻ. Những câu chuyện được kể lại với những cảm xúc vẹn nguyên qua năm tháng, khi mà lý tưởng, tình đồng đội và niềm tin vào ngày mai đã gắn kết những con người trẻ tuổi trên cùng một hành trình.

Không chỉ dừng lại ở việc nhìn lại quá khứ, chương trình còn mở ra cuộc đối thoại giữa các thế hệ, để cùng chia sẻ những trải nghiệm, những suy nghĩ và những trăn trở về cách sống của tuổi trẻ trong từng giai đoạn của đất nước.

Ca sĩ Nguyễn Hải Yến

Qua những câu chuyện ấy, khán giả có thể nhận ra rằng, mỗi thế hệ đều có một cách riêng để viết nên thanh xuân của mình. Nếu ngày trước là hình ảnh lớp lớp những chàng trai, cô gái Thanh niên xung phong lên đường mở lối, dựng xây đất nước, thì hôm nay, tinh thần ấy vẫn tiếp tục được thắp sáng trong những hoạt động tình nguyện, trong khát vọng cống hiến và sáng tạo của người trẻ. Và có lẽ, chính tinh thần ấy đã làm nên vẻ đẹp bền bỉ của tuổi trẻ Việt Nam, từ quá khứ, đến hiện tại và cả tương lai.

Chương trình có sự tham gia biểu diễn của ca sĩ Quốc Đại, Nguyễn Hải Yến, Ygaria, Nam Anh, Tánh Linh, Mỹ Hảo, Thanh Nguyên, Tuấn Nghĩa, Đăng Quân, Trung Hiếu. Các khách mời giao lưu: MC Quỳnh Hoa, ca sĩ Quốc Đại và ThS. Nguyễn Thị Thảo Trang (Trường Đại học Kiến trúc TPHCM).

Chương trình "Trò chuyện cùng thời gian" chủ đề Có một thời thanh xuân như thế phần 2 sẽ phát sóng vào ngày 10-4-2026.

THÚY BÌNH