Kiến trúc truyền thống và ứng dụng đương đại

Vào lúc 15 giờ ngày 22-3 tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia II (số 2 Lê Duẩn, phường Sài Gòn, TPHCM) diễn ra buổi trò chuyện với chủ đề “Kiến trúc truyền thống và những ứng dụng đương đại”. Đây là một hoạt động trong khuôn khổ Tuần lễ sách Phương Nam 2026.

Chương trình có sự tham gia của nhóm tác giả ấn phẩm Thích ứng và An cư gồm đại diện Công ty Kiến trúc K59 Atelier, nhóm dự án Tản mạn kiến trúc và kiến trúc sư Ryosuke Koizumi (Nhật Bản).

Tại đây, các diễn giả sẽ chia sẻ những nghiên cứu và góc nhìn về kiến trúc truyền thống của cư dân vùng đất phương Nam trong quá trình di cư, lập nghiệp; từ việc hình thành làng mạc, chợ búa, chùa miếu... đến việc kiến tạo những không gian sống thích ứng với điều kiện tự nhiên và văn hóa bản địa.

Theo nhóm tác giả, dù trải qua biến đổi khí hậu, kinh tế và đời sống xã hội, nhiều yếu tố cốt lõi trong kiến trúc truyền thống như không gian thờ tự, tiếp khách vẫn được gìn giữ, thể hiện sự tiếp nối của tri thức bản địa. Buổi trò chuyện cũng đặt ra vấn đề kế thừa và phát triển tri thức kiến trúc truyền thống trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, từ đó gợi mở những hướng tiếp cận thiết kế bền vững, tôn trọng cộng đồng và môi trường sống địa phương.

Tuần lễ sách Phương Nam diễn ra từ ngày 18 đến 22-3 tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia II. Sự kiện quy tụ nhiều hoạt động giới thiệu sách, tọa đàm, trưng bày và giao lưu với các tác giả, nhà nghiên cứu trong lĩnh vực văn hóa, kiến trúc và lịch sử.

