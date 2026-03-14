Dòng người dâng hương tại Khu tưởng niệm 64 chiến sĩ Gạc Ma

Tại đây, người dân trang nghiêm thực hiện nghi thức dâng hoa, dâng hương và tham quan khu trưng bày tư liệu, hình ảnh về sự kiện Gạc Ma năm 1988.
Cô Nguyễn Thị Tú Phương, giáo viên Trường Tiểu học Phước Long 2 (phường Nam Nha Trang), cho biết đây là lần thứ hai nhà trường tổ chức đưa gần 300 học sinh đến dâng hương, tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma. Hoạt động ý nghĩa này nhằm giúp các em hiểu hơn về lịch sử, ghi nhớ công ơn của những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh để bảo vệ Tổ quốc.
Trong khi đó, bạn Trần Thúy Hòa, sinh viên Trường Đại học Nha Trang (phường Bắc Nha Trang), chia sẻ rằng, qua những câu chuyện và kỷ vật được trưng bày tại khu tưởng niệm, thế hệ trẻ càng thêm trân trọng giá trị của hòa bình, độc lập; từ đó ý thức hơn trách nhiệm học tập, rèn luyện để xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ cha anh.
Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma khánh thành năm 2017, được xây dựng từ sự đóng góp của tổ chức công đoàn và người lao động cả nước thông qua chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa - Trường Sa”, trên diện tích hơn 25.000m².
Khu trưng bày tại đây như một “bảo tàng sống”, tái hiện quá trình chiến đấu bảo vệ biển đảo của Hải quân nhân dân Việt Nam; là “địa chỉ đỏ” trong giáo dục truyền thống, góp phần bồi đắp tình yêu quê hương, ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo cho các thế hệ.
Hiện khu tưởng niệm trưng bày 156 tư liệu về Hoàng Sa - Trường Sa, về biển đảo Việt Nam và chiến sĩ Gạc Ma. Trong đó, 31 kỷ vật của chiến sĩ hy sinh trong trận chiến Gạc Ma được các gia đình liệt sĩ trao tặng, Ban quản lý đã hệ thống hóa toàn bộ, đánh số hiệu để người dân dễ dàng tham quan.
Từ khi đưa vào hoạt động đến nay, nơi đây đã đón khoảng 3.600 đoàn với gần 650.000 lượt người dân từ khắp cả nước đến dâng hương, tham quan. Nhiều đoàn cũng chọn địa điểm này để tổ chức kết nạp đảng viên, tuyên dương học sinh, cán bộ, đoàn viên…