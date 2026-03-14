Dòng người dâng hương tại Khu tưởng niệm 64 chiến sĩ Gạc Ma

Ngày 14-3-2026 - tròn 38 năm kể từ sự kiện Gạc Ma (14-3-1988), những ngày này, Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma (xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) đón người dân từ khắp mọi miền Tổ quốc đến dâng hương, tưởng niệm 64 anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì chủ quyền biển đảo.

Clip: Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma những ngày tháng Ba lịch sử. Thực hiện: HIẾU GIANG

Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma từ trên cao

Tại đây, người dân trang nghiêm thực hiện nghi thức dâng hoa, dâng hương và tham quan khu trưng bày tư liệu, hình ảnh về sự kiện Gạc Ma năm 1988.

Người dân, cán bộ, chiến sĩ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Tượng đài chiến sĩ Gạc Ma

Cô Nguyễn Thị Tú Phương, giáo viên Trường Tiểu học Phước Long 2 (phường Nam Nha Trang), cho biết đây là lần thứ hai nhà trường tổ chức đưa gần 300 học sinh đến dâng hương, tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma. Hoạt động ý nghĩa này nhằm giúp các em hiểu hơn về lịch sử, ghi nhớ công ơn của những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh để bảo vệ Tổ quốc.

Trong khi đó, bạn Trần Thúy Hòa, sinh viên Trường Đại học Nha Trang (phường Bắc Nha Trang), chia sẻ rằng, qua những câu chuyện và kỷ vật được trưng bày tại khu tưởng niệm, thế hệ trẻ càng thêm trân trọng giá trị của hòa bình, độc lập; từ đó ý thức hơn trách nhiệm học tập, rèn luyện để xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ cha anh.

Học sinh Trường Tiểu học Phước Long 2, phường Nam Nha Trang dâng hương, hoa đến 64 chiến sĩ Gạc Ma

Khu bảo tàng ngầm lịch sử Gạc Ma

Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma khánh thành năm 2017, được xây dựng từ sự đóng góp của tổ chức công đoàn và người lao động cả nước thông qua chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa - Trường Sa”, trên diện tích hơn 25.000m².

Khu trưng bày tại đây như một “bảo tàng sống”, tái hiện quá trình chiến đấu bảo vệ biển đảo của Hải quân nhân dân Việt Nam; là “địa chỉ đỏ” trong giáo dục truyền thống, góp phần bồi đắp tình yêu quê hương, ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo cho các thế hệ.

Cờ Tổ quốc mà Anh hùng LLVTND Trần Văn Phương và đồng đội đã anh dũng hy sinh bảo vệ trong sự kiện ngày 14-3-1988

Hiện khu tưởng niệm trưng bày 156 tư liệu về Hoàng Sa - Trường Sa, về biển đảo Việt Nam và chiến sĩ Gạc Ma. Trong đó, 31 kỷ vật của chiến sĩ hy sinh trong trận chiến Gạc Ma được các gia đình liệt sĩ trao tặng, Ban quản lý đã hệ thống hóa toàn bộ, đánh số hiệu để người dân dễ dàng tham quan.

Từ khi đưa vào hoạt động đến nay, nơi đây đã đón khoảng 3.600 đoàn với gần 650.000 lượt người dân từ khắp cả nước đến dâng hương, tham quan. Nhiều đoàn cũng chọn địa điểm này để tổ chức kết nạp đảng viên, tuyên dương học sinh, cán bộ, đoàn viên…

Đoàn viên, học sinh tìm hiểu về sự kiện Gạc Ma năm 1988

Khu tưởng niệm khi nhìn từ trên cao nổi bật với thiết kế hình chim bồ câu trắng hướng ra biển, biểu tượng cho khát vọng hòa bình

HIẾU GIANG