15 ấn phẩm được vinh danh, trao giải năm 2023 của NXB Kim Đồng

Tác phẩm Cá linh đi học của nhà văn Lê Quang Trạng đã được vinh danh là một trong 10 cuốn sách tiêu biểu của năm, tại Lễ Vinh danh các gương mặt nghệ sĩ tiêu biểu và một số cuốn sách nổi bật lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, văn học năm 2023, do Bộ VH-TT-DL phối hợp UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức. Trước đó, Hội Nhà văn Việt Nam cũng đã trao giải thưởng hạng mục Văn học thiếu nhi cho truyện dài này.

Cá linh đi học được vinh danh, nối dài danh mục những ấn phẩm của NXB Kim Đồng được trao giải thưởng trong năm 2023. Trước đó, sau khi đoạt Giải A Giải thưởng Sách Quốc gia năm 2022, Chang hoang dã - Gấu được NXB Pan Macmillan mua bản quyền xuất bản tại Anh với tên gọi Saving Sorya: Chang and the Sun Bear. Ấn phẩm này đã đưa họa sĩ Jeet Dzũng trở thành tác giả Việt Nam đầu tiên nhận được Huân chương Carnegie danh giá ở hạng mục minh họa.

Họa sĩ Jeet Dzũng là tác giả Việt Nam đầu tiên nhận được Huân chương Carnegie danh giá ở hạng mục minh họa cho ấn phẩm "Chang hoang dã - Gấu"

Tại lễ trao Giải thưởng Sách Quốc gia năm 2023, NXB Kim Đồng có 3 bộ sách, cuốn sách được trao giải thưởng. Đó là bộ 15 bí kíp giúp tớ an toàn (nhiều tác giả) đoạt Giải C, bộ Những đứa trẻ hạnh phúc (10 cuốn) do Tiến sĩ Lê Anh Vinh chủ biên và truyện dài Chuồn chuồn ớt tìm mẹ của nhà văn Nguyễn Hồng Chiến đoạt Giải Khuyến khích. Trước đó, Chuồn chuồn ớt tìm mẹ cũng vinh dự được trao Giải B, Giải thưởng Văn học Nghệ thuật năm 2023 của Hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam.

Một số ấn phẩm của NXB Kim Đồng được vinh danh tại Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ 6 năm 2023

Tại lễ trao Giải thưởng Văn học Nghệ thuật năm 2023 của Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, tập tiểu luận phê bình văn học thiếu nhi Dòng chảy lấp lánh của Tiến sĩ Nguyễn Thanh Tâm đã được trao giải hạng mục Tác phẩm xuất sắc. Truyện dài Mặt trời luôn bên tôi của tác giả Lê Trung Cường được trao Giải B.

Nhóm tác giả bộ sách "15 bí kíp giúp tớ an toàn" nhận Giải C Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ 6

Nhiều tác phẩm văn học do NXB Kim Đồng ấn hành cũng được Hội Văn học Nghệ thuật các tỉnh, thành phố vinh danh như: Tập thơ Sài Gòn sót mấy con ve (tác giả Trung Dũng KQĐ) được trao Giải thưởng Văn học thiếu nhi, Hội Nhà văn TPHCM năm 2023; Người dưng thương nhau (truyện dài thiếu nhi của Nguyễn Bá Hòa) - Giải Khuyến khích tại lễ trao tặng thưởng văn học - nghệ thuật Quảng Nam do UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức.

Tập truyện ngắn Hái trăng trên đỉnh núi của Vũ Thị Huyền Trang được trao Giải Tác giả trẻ của Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam và Giải B của Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Phú Thọ. Bộ Truyện cổ Chăm gồm 2 tập do nhà giáo Kinh Duy Trịnh sưu tầm và dịch, đoạt Giải B Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Dục Thanh tỉnh Bình Thuận (2017 - 2023).

Nhóm tác giả bộ sách "Những đứa trẻ hạnh phúc" nhận Giải Khuyến khích Giải thưởng Sách Quốc gia lần 6-2023

Trước đó, Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn lần 4 - 2023 do Báo Thể thao & Văn hóa tổ chức, cũng đã tìm được tác giả xứng đáng để trao Giải Hiệp sĩ Dế Mèn, đó là nhà văn Trần Đức Tiến với tác phẩm mới nhất A lô, cậu đấy à?, cùng những thành tựu sáng tác cho thiếu nhi của ông. Truyện dài Ông ba bị và những đứa trẻ trong mơ của tác giả Lạc An cũng được trao Giải Khát vọng Dế Mèn.

Nhà văn Trần Đức Tiến nhận giải Hiệp sĩ Dế Mèn với tác phẩm "A lô, cậu đấy à?"

Ấn phẩm Suốt đời học Bác do nhà báo Kiều Mai Sơn biên soạn nhận Giải Khuyến khích của Ban chỉ đạo Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021-2023.

Ấn phẩm "Những miền lưu dấu - Cảnh Việt trong văn chương"

Ngoài ra, ấn phẩm Những miền lưu dấu - Cảnh Việt trong văn chương vinh dự có tên trong danh mục tác phẩm đáng chú ý nhất năm 2023 dành cho thanh thiếu nhi “The White Ravens”, do các chuyên gia sách thiếu nhi của Thư viện Thanh niên Quốc tế (International Youth Library) lựa chọn.

“Những giải thưởng sách là nguồn cổ vũ động viên tinh thần rất lớn với những người làm xuất bản. Chúng tôi cũng hy vọng, Giải thưởng Văn học Kim Đồng (2023 - 2025) sẽ là nhân tố tạo động lực để có thêm nhiều tác giả hơn nữa viết cho các em thiếu nhi”, bà Vũ Thị Quỳnh Liên, Tổng Biên tập NXB Kim Đồng, chia sẻ.

QUỲNH YÊN