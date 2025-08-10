Lắng nghe bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc tâm tình "Chuyện hồi đó"

Hành nghề y nhưng những đầu sách của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc luôn có một sức hút nhất định. Mỗi cuốn sách của ông được ra đời như một món quà tinh thần ý nghĩa dành cho bạn đọc đủ mọi thành phần, lứa tuổi. Ấn phẩm Chuyện hồi đó là một món quà như vậy.

Ngày 10-8, tại Đường sách TPHCM, Công ty Phanbook tổ chức chương trình giao lưu, giới thiệu ấn phẩm Chuyện hồi đó (NXB Phụ nữ Việt Nam) của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc. Không chỉ dừng ở những câu chuyện trong cuốn sách, chương trình còn mở ra những chia sẻ dung dị mà sâu sắc về kinh nghiệm sống, nghề nghiệp, và những giá trị mà tác giả đúc kết trong hành trình dài gắn bó với con người và cuộc đời.

Ở tuổi 86, tác giả - bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc một lần nữa trở lại cùng độc giả với tác phẩm mang tên Chuyện hồi đó. Cuốn sách không viết theo lối hồi ký thông thường, mà tập hợp những câu chuyện bình dị, thấm đẫm chiêm nghiệm được chắt lọc qua năm tháng tác giả sống cùng văn học, y học, Phật học và thiền định.

Đông đảo bạn đọc đủ mọi thành phần, lứa tuổi cùng tham gia chương trình. Ảnh: KHÁNH DUY

Chuyện hồi đó là những câu chuyện cũ được kể lại bằng giọng văn hóm hỉnh, mộc mạc của tác giả - bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc. Trong đó, có những câu chuyện đơn thuần là hồi ức tuổi thơ, có những chia sẻ mang tính chất “truyền trao kinh nghiệm, đồng thời, lại có không ít câu chuyện từng được bạn bè, đồng nghiệp và báo chí viết tặng tác giả, nay được sắp xếp thành một hồi ức liền mạch lần lượt đi qua các chặng: Một chút tôi; Nghề và nghiệp; Dạy để học; Đi để học;... Đó cũng là lý do cuốn sách mang tên Chuyện hồi đó - Hồi đó chứ không phải Hồi ký - như chính tác giả nhấn mạnh.

Bạn đọc xếp hàng chờ xin chữ ký của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc. Ảnh: KHÁNH DUY

Bằng giọng văn thủ thỉ, dung dị, bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc đưa độc giả theo từng trang sách về với những nơi ông đã từng đặt chân đến, những người đã từng gặp gỡ và trò chuyện, những điều đã được học và truyền dạy… Tất cả đều là những kiến thức, trải nghiệm có giá trị truyền động lực và cảm hứng cho độc giả, đặc biệt là giới trẻ đang lựa chọn và theo đuổi đam mê nghề nghiệp.

Ấn phẩm "Chuyện hồi đó" như một sự nhìn lại những điều đã trao đi và nhận được của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc. Ảnh: KHÁNH DUY

Cuốn sách là hành trình nhìn lại những điều đã trao đi và nhận được, như một món quà dành tặng cho chính mình và những người thân quý đã đồng hành cùng tác giả suốt nhiều năm qua.

Tác giả - bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc là một trong những tên tuổi đáng kính trong ngành y và giới văn nghệ sĩ tại Việt Nam. Song song với công việc y khoa, ông còn được biết đến như một tác giả văn chương sâu sắc. Không chỉ viết sách về y học, tác giả còn viết thơ, sách tâm lý xã hội cho mọi lứa tuổi với nhiều ấn phẩm được đông đảo bạn đọc yêu thích như: Biết ơn mình, Viết cho các bà mẹ sinh con đầu lòng, Gió heo may đã về, Về thu xếp lại, Một ngày kia… đến bờ,…

QUỲNH YÊN