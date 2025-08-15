“Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an” - Lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ CAND

Sáng 15-8, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức lễ giới thiệu cuốn sách Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an .

Khu vực trưng bày sách về lực lượng CAND

Cuốn sách gần 300 trang tập hợp tư liệu, câu chuyện và hình ảnh sinh động, tái hiện những đóng góp bền bỉ của lực lượng Công an nhân dân suốt chiều dài lịch sử cách mạng, đặc biệt trong thời bình.

Từ những người lính nơi biên giới, vùng sâu, vùng xa, đến các chiến sĩ trên tuyến đầu chống dịch, cứu trợ thiên tai… tất cả khắc họa hình ảnh người Công an gắn bó máu thịt với nhân dân, đúng như lời Bác Hồ căn dặn: “Vì nhân dân phục vụ”.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS-TS Vũ Trọng Lâm cho biết, sách được biên soạn trong 8 tháng với sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và sự phối hợp của nhiều đơn vị. Ông nhấn mạnh đây là tài liệu học tập, nghiên cứu quan trọng, đồng thời đề nghị xuất bản phiên bản điện tử để lan tỏa rộng rãi.

Phát biểu tại lễ ra mắt sách “Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”, PGS-TS Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định, 80 năm qua, lực lượng CAND luôn khắc sâu lời dạy của Bác Hồ: kính trọng, lễ phép, vì nhân dân phục vụ và dựa vào nhân dân để làm việc, lập nhiều chiến công, giữ vững an ninh, trật tự, bảo vệ bình yên của Tổ quốc.

Những năm gần đây, dưới sự lãnh đạo của Đảng, chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, lực lượng đã đi đầu trong tinh gọn bộ máy, tham mưu chiến lược, đấu tranh tội phạm, ứng dụng công nghệ, hoàn thiện pháp luật, mở rộng hợp tác quốc tế, triển khai an sinh xã hội, giúp đỡ hàng vạn hộ nghèo và gia đình chính sách.

Tại sự kiện, Ban tổ chức đã trao tặng sách cho đại diện một số ban, bộ, ngành và đơn vị thuộc Bộ Công an

Hướng tới kỷ niệm 80 năm truyền thống, cuốn sách được biên soạn nhằm lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an anh hùng, khơi dậy động lực rèn luyện, gắn bó với nhân dân, kiên quyết giữ vững bản lĩnh, đạo đức, xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

MAI AN