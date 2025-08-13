Sáng 13-8, tại Đường sách TPHCM, nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Thế Phong tổ chức triển lãm ra mắt sách ảnh 50 năm niềm vui thống nhất .

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm ra mắt sách ảnh "50 năm niềm vui thống nhất"

Tham dự có đồng chí Lê Văn Minh, Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; đại diện Sở VH-TT TPHCM; Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh TPHCM; các cựu chiến binh là nhân vật trong sách ảnh và đông đảo công chúng yêu thích nghệ thuật nhiếp ảnh.

Triển lãm giới thiệu bộ sách ảnh gồm 108 tác phẩm được chọn lọc trong những tác phẩm được nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Thế Phong chụp tại các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025). Mỗi bức ảnh là một câu chuyện sống động, đong đầy cảm xúc những khoảnh khắc hạnh phúc, hân hoan của nhiều tầng lớp nhân dân và các thế hệ khi cùng hòa chung ngày vui đất nước hòa bình, thống nhất, thể hiện tình yêu quê hương, lòng tự hào dân tộc.

Dịp này, nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Thế Phong cũng đã trao tặng 11 suất học bổng (1 triệu đồng/suất) đến các em học sinh khiếm thị của Trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu.

Triển lãm diễn ra từ ngày 13 đến 15-8, tại Đường sách TPHCM.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Thế Phong phát biểu khai mạc triển lãm ảnh

Ông Nguyễn Văn Thành, cựu chiến binh 98 tuổi, nhân vật trong một tác phẩm tại triển lãm sách ảnh "50 năm niềm vui thống nhất"

Tác phẩm "Rạng rỡ giữa hòa bình" trưng bày tại triển lãm

Tác phẩm "Trước giờ diễu binh" trưng bày tại triển lãm

HOÀI NAM