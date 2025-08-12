"Tiến vào đồng cỏ hoang" chắp cánh cho trí tưởng tượng trẻ thơ

Tiến vào đồng cỏ hoang (First News và NXB Dân trí) giống như một món quà mát lành của mùa hè dành cho các em nhỏ. Không chỉ mở ra khung cảnh thiên nhiên với những điều kỳ thú, cuốn sách còn giúp các em làm giàu thêm trí tưởng tượng của mình.

Thế giới tuổi thơ luôn là thế giới thần tiên, vì trẻ con có trí tưởng tượng mà người lớn hiếm khi nào có được. Với bọn trẻ, một khe nước chảy qua nhà có thể là dòng sông rộng lớn, và đồng cỏ hoang bên đường có thể là một khu rừng kỳ thú đang chờ được khám phá. Những người lớn nào giữ được trí tưởng tượng ấy hoặc vẫn còn nhớ về những khoảnh khắc nhìn đời bằng đôi mắt bé thơ có lẽ đều trở thành nhà văn. Và Tiến vào đồng cỏ hoang (tựa gốc: Into the Uncut Grass, do Tường Vi dịch) của Trevor Noah là tác phẩm của một trong những người lớn như thế.

"Tiến vào đồng cỏ hoang" là sự kết hợp hài hòa giữa văn chương và hội họa

Trevor Noah là một trong những diễn viên hài độc thoại được yêu thích nhất trên toàn cầu và có lẽ được biết đến nhiều nhất với tư cách là người dẫn chương trình của The Daily Show, chương trình từng đoạt giải Emmy và Peabody trên Comedy Central, từ năm 2015 đến năm 2022. Quyển sách đầu tiên của Noah, Born a Crime (Đứa con phi pháp) ngay lập tức trở thành quyển sách bán chạy nhất của The New York Times và giành giải Thurber năm 2017 cho American Humor.

Với trí tưởng tượng của mình, Trevor Noah đưa người đọc bước vào một cuộc phiêu lưu đầy kỳ thú của cậu bé nhân vật chính cùng chú gấu bông già Walter. Cậu bé luôn háo hức khám phá cuộc sống, không muốn nghe lời người lớn. Ngược lại, chú gấu bông Walter luôn ở đó để nhắc nhở cậu những điều quan trọng. Hai bên đã có một cuộc tranh luận. Cậu bé cho rằng mẹ cậu không biết gì về chuyện làm trẻ con, và cậu cũng đưa ra rất nhiều lý lẽ để biện minh cho việc cậu không muốn tuân theo quy tắc. Để thoát khỏi ngôi nhà đầy những quy tắc của mẹ, cậu bé đưa ra một quyết định là đi đến một nơi mình chưa từng đặt chân tới: tiến vào đồng cỏ hoang!

Hài hước, tinh tế và nhẹ nhàng, hành trình của cậu bé và gấu bông Walter qua những trang minh họa sống động của Sabina Hahn sẽ dẫn dắt độc giả vào một thế giới tưởng tượng tràn ngập sắc màu và niềm vui nhưng vẫn đầy chiêm nghiệm với những lời khuyên sâu lắng mà không hề có cảm giác gượng ép. Vì lẽ đó, Tiến vào đồng cỏ hoang không chỉ dành cho trẻ em mà còn dành cho cả người lớn - những người đã từng là một đứa trẻ.

QUỲNH YÊN