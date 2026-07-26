Văn hóa

MV “Đón anh về”- lời tri ân gửi đến các Anh hùng liệt sĩ

SGGPO

Ngày 26-7, ca sĩ Nguyễn Phi Hùng ra mắt MV "Đón anh về"  do nhạc sĩ Nguyễn Bá Hùng sáng tác.

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Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng ra mắt MV “Đón anh về”

Nhạc sĩ Nguyễn Bá Hùng chia sẻ, từ những cảm xúc khi đọc được thông tin về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TPHCM), anh đã viết ca khúc này. “Tên bài hát rất giản dị vì sau ngần ấy năm xa cách, mong mỏi nhất của gia đình, đồng đội và quê hương vẫn là được đón các anh trở về”.

Ảnh chụp Màn hình 2026-07-26 lúc 17.15.12.png
Ảnh chụp Màn hình 2026-07-26 lúc 17.15.44.png
Hình ảnh trong MV "Đón anh về"

Nguyễn Bá Hùng là nhạc sĩ trẻ bền bỉ theo đuổi đề tài người lính, quê hương, đất nước với các ca khúc như: Tâm tình người thương binh, Chào quê hương vui bước lên đường, Biên cương hùng vĩ, Cánh chim từ quy, Trong màu lá cây rừng, Tổ khúc Làng bên sông

TIỂU TÂN

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ca sĩ Nguyễn Phi Hùng MV Đón anh về nhạc sĩ Nguyễn Bá Hùng Bộ Tư lệnh TPHCM quy tập hài cốt liệt sĩ Công viên Lê Thị Riêng chiến dịch 500 ngày đêm

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